Вечером 26 августа 2025 года, около 23:30 по московскому времени, в Республике Дагестан произошло землетрясение, эпицентр которого находился в акватории Каспийского моря. Подземные толчки ощущались в Махачкале, Дербенте, Каспийске, Избербаше, Хасавюрте и других районах республики. Жители массово покидали дома, опасаясь новых колебаний, однако, по предварительным данным, жертв и разрушений нет. Карта происшествия и дополнительные подробности — в материале URA.RU.
Подробности землетрясения: разные данные
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 23:33 по московскому времени в 41 км к северо-западу от Дербента, на глубине 10 км. Геологическая служба США (USGS) оценила магнитуду в 5,4, также указав глубину 10 км. Однако Дагестанская геофизическая служба РАН сообщила о более высокой магнитуде — 5,9, с очагом на глубине 30 км. Разночтения в данных связаны с различиями в методиках оценки сейсмических событий, но все источники сходятся в том, что эпицентр находился в акватории Каспийского моря, что снизило потенциальный ущерб для населенных пунктов.
Толчки ощущались не только в Дагестане, но и в соседних регионах. Жители Махачкалы, Каспийска, Дербента, Буйнакска, Хасавюртовского, Табасаранского, Кумторкалинского, Магарамкентского, Левашинского и Хивского районов сообщили о раскачивании люстр, мебели и ощутимых колебаниях.
Футбольный матч во время землетрясения
Начало землетрясения совпало с 26-й минутой матча 1-го тура турнира за 1–6 место любительской Лиги Азерпетрол (мини-футбол 6 на 6), проходившего в Дагестане. Во время толчков игрок команды «Магма» потерял равновесие и упал, а соперник из «Азерпетрола» перехватил мяч и едва не забил гол.
Где чувствовались последствия землетрясения
Землетрясение в акватории Каспийского моря затронуло не только Дагестан, но и соседние регионы и страны. В Астраханской области, Пятигорске и Кисловодске жители сообщили о слабых колебаниях. В Казахстане (Актау) землетрясение магнитудой 5,8 ощущалось в 01:33 по местному времени.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.