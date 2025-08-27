В Донецке задержали агента СБУ, который готовил тайник со взрывчаткой

ФСБ России задержала в Донецке гражданина РФ, который по заданию СБУ готовил тайники со взрывчаткой на кладбищах для диверсий против объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по ДНР.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий регионального Управления ФСБ пресечена преступная деятельность гражданина Российской Федерации, инициативно ... оказывавшего содействие в выполнении задач, направленных против безопасности Российской Федерации», — передает РИА Новости сообщение. Подозреваемый установил контакт с представителем СБУ через мессенджер Telegram.
В ходе расследования выяснилось, что мужчина по указанию кураторов СБУ собирал информацию о расположении административных зданий и объектах критической инфраструктуры в городах ДНР. После этого он получил инструкции по организации тайников с самодельными взрывными устройствами (СВУ), которые предназначались для совершения диверсий.
Компоненты для СВУ подозреваемый закладывал в скрытые схроны, которые устраивал на территории кладбищ. При задержании сотрудники УФСБ изъяли из тайников электродетонаторы, пластичное взрывчатое вещество и исполнительный механизм для дистанционного подрыва. На опубликованных кадрах оперативной съемки задержанный рассказал, что действовал по указаниям иностранного куратора. По факту произошедшего СК возбудил уголовные дела по статьям о госизмене и незаконном приобретении, передаче, хранении взрывчатых веществ или устройств.
Ранее в Крыму была задержана женщина, пытавшаяся пронести в здание управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю самодельное взрывное устройство, замаскированное под икону. Она смогла отправить код для его активации лишь со второй попытки, передает RT. По словам женщины, все ее действия осуществлялись под постоянным контролем куратора посредством видеосвязи. Она также добавила, что во второй раз ей удалось отправить код, однако вход в здание на тот момент уже был заблокирован.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.