Петербуржскому священнику грозит уголовное дело за пропаганду ЛГБТ*

Председателя «Немецкой Евангелическо-лютеранской общины» Владислава Бухтоярова могут привлечь к уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ (экстремистская организация, запрещена в РФ) и дискредитацию ВС РФ. Соответствующая просьба поступила в прокуратуру Санкт-Петербурга.
«В прокуратуру Петербурга поступило обращение с просьбой привлечь к уголовной ответственности за пропаганду [запрещенной экстремистской организации] и дискредитацию ВС РФ <...> Бухтоярова», — сообщили 78.ru. Там отметили, что председатель сбежал из России в Армению в 2022 году. По данным издания, Бухтояров был председателем общины, настоятель которой — Михаэль Шварцкопф, улетел в Германию и заявляет о притеснении деятелей религии в России.
*ЛГБТ — организация, признанная в России экстремистской, ее деятельность запрещена
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.