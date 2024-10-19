Петербуржскому священнику грозит уголовное дело за пропаганду ЛГБТ*

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В петербуржскую прокуратуру поступила просьба привлечь председателя католической общины к ответственности за пропаганду ЛГБТ*
В петербуржскую прокуратуру поступила просьба привлечь председателя католической общины к ответственности за пропаганду ЛГБТ* Фото:

Председателя «Немецкой Евангелическо-лютеранской общины» Владислава Бухтоярова могут привлечь к уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ (экстремистская организация, запрещена в РФ) и дискредитацию ВС РФ. Соответствующая просьба поступила в прокуратуру Санкт-Петербурга.

«В прокуратуру Петербурга поступило обращение с просьбой привлечь к уголовной ответственности за пропаганду [запрещенной экстремистской организации] и дискредитацию ВС РФ <...> Бухтоярова», — сообщили 78.ru. Там отметили, что председатель сбежал из России в Армению в 2022 году. По данным издания, Бухтояров был председателем общины, настоятель которой — Михаэль Шварцкопф, улетел в Германию и заявляет о притеснении деятелей религии в России. 

*ЛГБТ — организация, признанная в России экстремистской, ее деятельность запрещена

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Председателя «Немецкой Евангелическо-лютеранской общины» Владислава Бухтоярова могут привлечь к уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ (экстремистская организация, запрещена в РФ) и дискредитацию ВС РФ. Соответствующая просьба поступила в прокуратуру Санкт-Петербурга. «В прокуратуру Петербурга поступило обращение с просьбой привлечь к уголовной ответственности за пропаганду [запрещенной экстремистской организации] и дискредитацию ВС РФ <...> Бухтоярова», — сообщили 78.ru. Там отметили, что председатель сбежал из России в Армению в 2022 году. По данным издания, Бухтояров был председателем общины, настоятель которой — Михаэль Шварцкопф, улетел в Германию и заявляет о притеснении деятелей религии в России.  *ЛГБТ — организация, признанная в России экстремистской, ее деятельность запрещена
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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