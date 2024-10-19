19 октября 2024
18 октября 2024

Эксперты рассказали, на какую работу чаще принимают челябинцев с инвалидностью

В Челябинской области инвалидов трудоустраивают в сфере страхования и искусства
© Служба новостей «URA.RU»
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Стадион "Калининец". Екатеринбург, инвалид, костыли, травма, доступная среда, инвалидность
Челябинские работодатели стали активнее принимать работников с ОВЗ Фото:

В Челябинской области увеличилось количество вакансий для соискателей с ограничениями по здоровью. Согласно данным пресс-службы сервиса HeadHunter, наибольшее количество предложений о работе для людей с инвалидностью предоставляется в сферах страхования, административного персонала и искусства.

«В частности, в сфере страхования объем таких вакансий составляет 18% от общего числа предложений. Также значительный рост лояльности работодателей к кандидатам с ограничениями по здоровью наблюдаются в сфере финансов и бухгалтерии. Там количество доступных вакансий для таких соискателей за 2024 год выросло в 4,3 раза», — сообщается в исследовании.

Это говорит о том, что рынок труда становится более социально открытым, пояснили эксперты. Кроме того, Челябинская область наряду с Тюменской и ХМАО стала самым инклюзивным регионом Урала, предлагая кандидатам с ОВЗ 4,5-4,6% от всех вакансий.

Как сообщало URA.RU ранее, число вакансий для инвалидов выросло в России в 2024 году почти в два раза. В среднем по стране соискателям предлагают зарплату в 72 тысячи рублей.

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В Челябинской области увеличилось количество вакансий для соискателей с ограничениями по здоровью. Согласно данным пресс-службы сервиса HeadHunter, наибольшее количество предложений о работе для людей с инвалидностью предоставляется в сферах страхования, административного персонала и искусства. «В частности, в сфере страхования объем таких вакансий составляет 18% от общего числа предложений. Также значительный рост лояльности работодателей к кандидатам с ограничениями по здоровью наблюдаются в сфере финансов и бухгалтерии. Там количество доступных вакансий для таких соискателей за 2024 год выросло в 4,3 раза», — сообщается в исследовании. Это говорит о том, что рынок труда становится более социально открытым, пояснили эксперты. Кроме того, Челябинская область наряду с Тюменской и ХМАО стала самым инклюзивным регионом Урала, предлагая кандидатам с ОВЗ 4,5-4,6% от всех вакансий. Как сообщало URA.RU ранее, число вакансий для инвалидов выросло в России в 2024 году почти в два раза. В среднем по стране соискателям предлагают зарплату в 72 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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