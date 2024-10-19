Эксперты рассказали, на какую работу чаще принимают челябинцев с инвалидностью

В Челябинской области инвалидов трудоустраивают в сфере страхования и искусства

20 октября 2024 в 03:27 Размер текста - 17 +

Челябинские работодатели стали активнее принимать работников с ОВЗ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области увеличилось количество вакансий для соискателей с ограничениями по здоровью. Согласно данным пресс-службы сервиса HeadHunter, наибольшее количество предложений о работе для людей с инвалидностью предоставляется в сферах страхования, административного персонала и искусства. «В частности, в сфере страхования объем таких вакансий составляет 18% от общего числа предложений. Также значительный рост лояльности работодателей к кандидатам с ограничениями по здоровью наблюдаются в сфере финансов и бухгалтерии. Там количество доступных вакансий для таких соискателей за 2024 год выросло в 4,3 раза», — сообщается в исследовании. Это говорит о том, что рынок труда становится более социально открытым, пояснили эксперты. Кроме того, Челябинская область наряду с Тюменской и ХМАО стала самым инклюзивным регионом Урала, предлагая кандидатам с ОВЗ 4,5-4,6% от всех вакансий. Как сообщало URA.RU ранее, число вакансий для инвалидов выросло в России в 2024 году почти в два раза. В среднем по стране соискателям предлагают зарплату в 72 тысячи рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области увеличилось количество вакансий для соискателей с ограничениями по здоровью. Согласно данным пресс-службы сервиса HeadHunter, наибольшее количество предложений о работе для людей с инвалидностью предоставляется в сферах страхования, административного персонала и искусства. «В частности, в сфере страхования объем таких вакансий составляет 18% от общего числа предложений. Также значительный рост лояльности работодателей к кандидатам с ограничениями по здоровью наблюдаются в сфере финансов и бухгалтерии. Там количество доступных вакансий для таких соискателей за 2024 год выросло в 4,3 раза», — сообщается в исследовании. Это говорит о том, что рынок труда становится более социально открытым, пояснили эксперты. Кроме того, Челябинская область наряду с Тюменской и ХМАО стала самым инклюзивным регионом Урала, предлагая кандидатам с ОВЗ 4,5-4,6% от всех вакансий. Как сообщало URA.RU ранее, число вакансий для инвалидов выросло в России в 2024 году почти в два раза. В среднем по стране соискателям предлагают зарплату в 72 тысячи рублей.