Эксперты рассказали, на какую работу чаще принимают челябинцев с инвалидностью

В Челябинской области увеличилось количество вакансий для соискателей с ограничениями по здоровью. Согласно данным пресс-службы сервиса HeadHunter, наибольшее количество предложений о работе для людей с инвалидностью предоставляется в сферах страхования, административного персонала и искусства.
«В частности, в сфере страхования объем таких вакансий составляет 18% от общего числа предложений. Также значительный рост лояльности работодателей к кандидатам с ограничениями по здоровью наблюдаются в сфере финансов и бухгалтерии. Там количество доступных вакансий для таких соискателей за 2024 год выросло в 4,3 раза», — сообщается в исследовании.
Это говорит о том, что рынок труда становится более социально открытым, пояснили эксперты. Кроме того, Челябинская область наряду с Тюменской и ХМАО стала самым инклюзивным регионом Урала, предлагая кандидатам с ОВЗ 4,5-4,6% от всех вакансий.
Как сообщало URA.RU ранее, число вакансий для инвалидов выросло в России в 2024 году почти в два раза. В среднем по стране соискателям предлагают зарплату в 72 тысячи рублей.
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