В Москве высотки окрасили в цвета флага ОАЭ в честь визита президента Эмиратов

Дома на Арбате в Москве окрасили в цвет флага ОАЭ в честь визита президента ОАЭ Мухаммеда ибн Заид Аль Нахайяна. Об этом сообщают СМИ.
«Дома-книжки на улице Арбат в Москве окрасили в цвет флага ОАЭ», — сообщает РИА Новости. Президент ОАЭ прибыл в Москву с официальном визитом. Как сообщается, передвигается глава ОАЭ на черном Aurus в сопровождении мотоколонны.
Запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным и участие в мероприятиях саммита БРИКС. Неформальная встреча глав двух стран состоится 20 октября 2024 года, а официальные переговоры пройдут в понедельник, на следующий день. Кроме того, стороны обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.
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