В Москве высотки окрасили в цвета флага ОАЭ в честь визита президента Эмиратов

Президент ОАЭ Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян прибыл в Москву

20 октября 2024 в 21:13 Размер текста - 17 +

Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным Фото: President.az/wikimedia.org/CC BY 4.0 Дома на Арбате в Москве окрасили в цвет флага ОАЭ в честь визита президента ОАЭ Мухаммеда ибн Заид Аль Нахайяна. Об этом сообщают СМИ. «Дома-книжки на улице Арбат в Москве окрасили в цвет флага ОАЭ», — сообщает РИА Новости. Президент ОАЭ прибыл в Москву с официальном визитом. Как сообщается, передвигается глава ОАЭ на черном Aurus в сопровождении мотоколонны. Запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным и участие в мероприятиях саммита БРИКС. Неформальная встреча глав двух стран состоится 20 октября 2024 года, а официальные переговоры пройдут в понедельник, на следующий день. Кроме того, стороны обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дома на Арбате в Москве окрасили в цвет флага ОАЭ в честь визита президента ОАЭ Мухаммеда ибн Заид Аль Нахайяна. Об этом сообщают СМИ. «Дома-книжки на улице Арбат в Москве окрасили в цвет флага ОАЭ», — сообщает РИА Новости. Президент ОАЭ прибыл в Москву с официальном визитом. Как сообщается, передвигается глава ОАЭ на черном Aurus в сопровождении мотоколонны. Запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным и участие в мероприятиях саммита БРИКС. Неформальная встреча глав двух стран состоится 20 октября 2024 года, а официальные переговоры пройдут в понедельник, на следующий день. Кроме того, стороны обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.