В Москве высотки окрасили в цвета флага ОАЭ в честь визита президента Эмиратов

Президент ОАЭ Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян прибыл в Москву
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Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным Фото:

Дома на Арбате в Москве окрасили в цвет флага ОАЭ в честь визита президента ОАЭ Мухаммеда ибн Заид Аль Нахайяна. Об этом сообщают СМИ.

«Дома-книжки на улице Арбат в Москве окрасили в цвет флага ОАЭ», — сообщает РИА Новости. Президент ОАЭ прибыл в Москву с официальном визитом. Как сообщается, передвигается глава ОАЭ на черном Aurus в сопровождении мотоколонны.

Запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным и участие в мероприятиях саммита БРИКС. Неформальная встреча глав двух стран состоится 20 октября 2024 года, а официальные переговоры пройдут в понедельник, на следующий день. Кроме того, стороны обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.

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Дома на Арбате в Москве окрасили в цвет флага ОАЭ в честь визита президента ОАЭ Мухаммеда ибн Заид Аль Нахайяна. Об этом сообщают СМИ. «Дома-книжки на улице Арбат в Москве окрасили в цвет флага ОАЭ», — сообщает РИА Новости. Президент ОАЭ прибыл в Москву с официальном визитом. Как сообщается, передвигается глава ОАЭ на черном Aurus в сопровождении мотоколонны. Запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным и участие в мероприятиях саммита БРИКС. Неформальная встреча глав двух стран состоится 20 октября 2024 года, а официальные переговоры пройдут в понедельник, на следующий день. Кроме того, стороны обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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