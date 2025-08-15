«Мы знаем, что сказать»: Лавров заявил о готовности к встрече Путина и Трампа

Лавров: Россия готова к диалогу перед саммитом Путина и Трампа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовительная работа к переговорам РФ и США ведется, заявил Лавров
Подготовительная работа к переговорам РФ и США ведется, заявил Лавров Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Глава МИД России Сергей Лавров в преддверии переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на Аляске заявил, что Москва готова к диалогу и намерена четко изложить свою позицию. При этом российская делегация не готова делать какие-либо выводы до начала встречи. 

«Мы никогда не загадываем ничего наперед. Мы знаем, что у нас есть аргумент, у нас есть позиция — понятная, четкая. Мы будем ее излагать», — подчеркнул Лавров. Интервью с ним публикует telegram-канал «Вести». 

По словам Лаврова, подготовительная работа к переговорам уже ведется. Министр отметил визиты спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа, которые, как заявил Лавров, стали «очень полезными». «Президент об этом сказал, и Уиткофф выступал от имени президента Трампа. Надеюсь, что мы сегодня, ну завтра, завтра продолжим этот очень полезный разговор», — добавил глава МИД.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на Аляске 15 августа в 11:30 по местному времени (22:30 по московскому). Стороны обсудят урегулирование украинского конфликта и ряд другие тем. Ранее появлялась информация, что Трамп якобы хочет, чтобы на этом саммите присутствовал Зеленский. Однако позже глава США опроверг эту информацию. На месте работает корреспондент URA.RU. Все новости о событии — в сюжете агентства. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава МИД России Сергей Лавров в преддверии переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на Аляске заявил, что Москва готова к диалогу и намерена четко изложить свою позицию. При этом российская делегация не готова делать какие-либо выводы до начала встречи.  «Мы никогда не загадываем ничего наперед. Мы знаем, что у нас есть аргумент, у нас есть позиция — понятная, четкая. Мы будем ее излагать», — подчеркнул Лавров. Интервью с ним публикует telegram-канал «Вести».  По словам Лаврова, подготовительная работа к переговорам уже ведется. Министр отметил визиты спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа, которые, как заявил Лавров, стали «очень полезными». «Президент об этом сказал, и Уиткофф выступал от имени президента Трампа. Надеюсь, что мы сегодня, ну завтра, завтра продолжим этот очень полезный разговор», — добавил глава МИД. Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на Аляске 15 августа в 11:30 по местному времени (22:30 по московскому). Стороны обсудят урегулирование украинского конфликта и ряд другие тем. Ранее появлялась информация, что Трамп якобы хочет, чтобы на этом саммите присутствовал Зеленский. Однако позже глава США опроверг эту информацию. На месте работает корреспондент URA.RU. Все новости о событии — в сюжете агентства. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...