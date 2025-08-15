Бабушка иконой помогла российским военным в ДНР

Военные ВС РФ заметили в ДНР жительницу с иконой (архивное фото)
Военные ВС РФ заметили в ДНР жительницу с иконой (архивное фото) Фото:
Жительница города Красноармейск (Покровск) в ДНР выбежала с иконой навстречу российскому дрону, чтобы предупредить операторов о присутствии мирных жителей. Об этом сообщил разведчик группировки войск «Центр» ВС РФ с позывным Король.

«Была замечена небольшая молельня христианская, православная. И в этот момент к нам выбежала бабушка. Бабушка с иконой, что дало нам понять, что в этом месте нам работать не нужно», — рассказал Король РИА Новости. По словам военного, ее жест стал для них сигналом, что в районе находятся мирные жители.

Ранее сообщалось, что из Покровска был эвакуирован штаб украинских войск. По данным военных экспертов и telegram-каналов, это может свидетельствовать о скором оставлении города украинскими силами на фоне наступления российской армии. Большая часть командного состава ВСУ уже покинула населенный пункт, а оставшиеся подразделения находятся в деморализованном состоянии и готовятся к отходу.

Красноармейск (Покровск) остается стратегически важным пунктом для обеих сторон конфликта. Город обеспечивает снабжение украинских подразделений в ДНР, и его потеря может позволить российским силам продвинуться к западным границам республики и начать наступление в Запорожской области.

