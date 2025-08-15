Стало известно, чем кормили российских журналистов, приехавших на саммит Путина и Трампа

Российских журналистов, прибывших на Аляску для освящения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, накормили бесплатным ужином по системе «шведский стол» в спорткомплексе, где был организован пресс-центр. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
По его словам, представители СМИ успели на ужин в последний момент — заведение закрывалось вскоре после их прибытия. «Кормили бесплатно, шведский стол, давали пиццу, буррито, салаты, нарезки, много разной газированной воды на выбор», — уточнил корреспондент URA.RU.
Отмечается, что питание организовали в кафе рядом со спортивным комплексом, где базируются журналисты из России. Для представителей прессы был предусмотрен широкий ассортимент блюд, чтобы каждый мог выбрать еду по вкусу. За ужином присутствовали сотрудники различных российских изданий, прибывшие для работы на саммите.
Российские журналисты были размещены на территории спортивной арены в Анкоридже, где для них организовали все необходимые условия для работы: душевые, Wi-Fi и сопроводительные надписи на русском языке. В 5:30 по местному времени они поедут на военную базу, где непосредственно пройдут переговоры. Ночевать они будут на раскладушках, так как местах в отелях закончились из-за высокого спроса.
Сегодня на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22:00 по мск стартует российско-американский саммит. Ключевыми темами которого станут урегулирование конфликта на Украине и экономические вопросы. На месте работает корреспондент URA.RU. Подробнее о событии — в сюжете агентства.
