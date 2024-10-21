21 октября 2024

Челябинцам обещают солнце в начале ноября. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Весна опять пришла. Челябинск, девушка, весна, очки как у медведева
В Челябинске в первой декаде ноября осадков почти не ожидается Фото:

Первая декада ноября в Челябинске будет солнечной. При этом столбик термометра днем не будет опускаться ниже нулевой отметки. Об этом в месячном прогнозе сообщили синоптики «Гисметео».

«В первые два дня месяца ожидается дождь со снегом, но без похолодания. А после установится солнечная погода, сменяемая переменной облачностью», — рассказали метеорологи.

Синоптики уточнили, что 1 и 2 ноября будет идти дождь со снегом. Но столбик термометра не опустится ниже двух градусов даже ночью. В последующие дни днем температура будет в диапазоне от двух до четырех градусов тепла, ночью — около нуля. Незначительное похолодание в Челябинске начнется с 11 ноября.

В Челябинск в начале ноября придет солнечная погода
В Челябинск в начале ноября придет солнечная погода

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Первая декада ноября в Челябинске будет солнечной. При этом столбик термометра днем не будет опускаться ниже нулевой отметки. Об этом в месячном прогнозе сообщили синоптики «Гисметео». «В первые два дня месяца ожидается дождь со снегом, но без похолодания. А после установится солнечная погода, сменяемая переменной облачностью», — рассказали метеорологи. Синоптики уточнили, что 1 и 2 ноября будет идти дождь со снегом. Но столбик термометра не опустится ниже двух градусов даже ночью. В последующие дни днем температура будет в диапазоне от двух до четырех градусов тепла, ночью — около нуля. Незначительное похолодание в Челябинске начнется с 11 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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