Челябинцам обещают солнце в начале ноября. Скрин

22 октября 2024 в 00:01 Размер текста - 17 +

В Челябинске в первой декаде ноября осадков почти не ожидается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Первая декада ноября в Челябинске будет солнечной. При этом столбик термометра днем не будет опускаться ниже нулевой отметки. Об этом в месячном прогнозе сообщили синоптики «Гисметео». «В первые два дня месяца ожидается дождь со снегом, но без похолодания. А после установится солнечная погода, сменяемая переменной облачностью», — рассказали метеорологи. Синоптики уточнили, что 1 и 2 ноября будет идти дождь со снегом. Но столбик термометра не опустится ниже двух градусов даже ночью. В последующие дни днем температура будет в диапазоне от двух до четырех градусов тепла, ночью — около нуля. Незначительное похолодание в Челябинске начнется с 11 ноября. В Челябинск в начале ноября придет солнечная погода Скрин сайта «Гисметео». https://www.gismeteo.ru/weather-chelyabinsk-4565/month/ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первая декада ноября в Челябинске будет солнечной. При этом столбик термометра днем не будет опускаться ниже нулевой отметки. Об этом в месячном прогнозе сообщили синоптики «Гисметео». «В первые два дня месяца ожидается дождь со снегом, но без похолодания. А после установится солнечная погода, сменяемая переменной облачностью», — рассказали метеорологи. Синоптики уточнили, что 1 и 2 ноября будет идти дождь со снегом. Но столбик термометра не опустится ниже двух градусов даже ночью. В последующие дни днем температура будет в диапазоне от двух до четырех градусов тепла, ночью — около нуля. Незначительное похолодание в Челябинске начнется с 11 ноября.