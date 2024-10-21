Первая декада ноября в Челябинске будет солнечной. При этом столбик термометра днем не будет опускаться ниже нулевой отметки. Об этом в месячном прогнозе сообщили синоптики «Гисметео».
«В первые два дня месяца ожидается дождь со снегом, но без похолодания. А после установится солнечная погода, сменяемая переменной облачностью», — рассказали метеорологи.
Синоптики уточнили, что 1 и 2 ноября будет идти дождь со снегом. Но столбик термометра не опустится ниже двух градусов даже ночью. В последующие дни днем температура будет в диапазоне от двух до четырех градусов тепла, ночью — около нуля. Незначительное похолодание в Челябинске начнется с 11 ноября.
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