На Западе сравнили Путина со скалой

22 октября 2024 в 09:20 Размер текста - 17 +

Благодаря Владимиру Путину экономика РФ приспособилась к условиям конфликта на Украине и санкциям, пишет WSJ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В начале конфликта на Украине на Западе считали, что российская политика потерпит неудачу, однако президент Владимир Путин возвышается над страной, как скала. Экономика РФ приспособилась к нынешним условиям и санкциям, сообщает The Wall Street Journal. «Западные технологии дадут Украине достаточно преимущества на поле боя, чтобы блокировать российские наступления, и в конце концов господин Путин приедет на Запад в поисках выхода из разрушительного конфликта. Это были добрые старые времена. Большинство западных наблюдателей теперь считают, что власть господина Путина над своей страной прочна как скала. Его экономика приспособилась к боевым условиям», — говорится в материале . Также отмечается, что Киев оказался в ловушке конфликта с более сильным оппонентом, а западные станы, в свою очередь, столкнулись с многолетними субсидиями и военной помощью для Украины. Ранее также и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия непобедима. Подобное подтверждают военный потенциал и история страны, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, депутат Европарламента от Словакии Любош Блага призвал не верить западным СМИ, потому что они распространяют дезинформацию об РФ. На самом деле экономика и уровень жизни страны растут, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В начале конфликта на Украине на Западе считали, что российская политика потерпит неудачу, однако президент Владимир Путин возвышается над страной, как скала. Экономика РФ приспособилась к нынешним условиям и санкциям, сообщает The Wall Street Journal. «Западные технологии дадут Украине достаточно преимущества на поле боя, чтобы блокировать российские наступления, и в конце концов господин Путин приедет на Запад в поисках выхода из разрушительного конфликта. Это были добрые старые времена. Большинство западных наблюдателей теперь считают, что власть господина Путина над своей страной прочна как скала. Его экономика приспособилась к боевым условиям», — говорится в материале. Также отмечается, что Киев оказался в ловушке конфликта с более сильным оппонентом, а западные станы, в свою очередь, столкнулись с многолетними субсидиями и военной помощью для Украины. Ранее также и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия непобедима. Подобное подтверждают военный потенциал и история страны, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, депутат Европарламента от Словакии Любош Блага призвал не верить западным СМИ, потому что они распространяют дезинформацию об РФ. На самом деле экономика и уровень жизни страны растут, пишет RT.