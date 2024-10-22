В пермской школе ученик пострадал от падения мата

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Школьника госпитализировали после падения на него мата
Школьника госпитализировали после падения на него мата Фото:

В Перми учащийся школы №7, расположенной на улице Целинной, был госпитализирован после падения на него мата в спортзале школы. Видео опубликовано в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».

«В гимназии №7 на ул. Целинной в Перми упал мат на школьника. Обошлось без травм», — говорится в мессенджере. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края URA.RU рассказали, что ребенок был доставлен в медицинское учреждение и находится в удовлетворительном состоянии. «Ребенок госпитализирован, врачи оценивают его состояние как среднее, ближе к удовлетворительному», — пояснили в ведомстве. Источник информагентства, знакомый с ситуацией отметил, что пострадавшему 12 лет.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае ребенок, на которого в детском саду упал шкаф, получил травму ноги. А в Перми местная жительница подала в суд на школу после того, как ее сын травмировал позвоночник в образовательной организации.

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В Перми учащийся школы №7, расположенной на улице Целинной, был госпитализирован после падения на него мата в спортзале школы. Видео опубликовано в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». «В гимназии №7 на ул. Целинной в Перми упал мат на школьника. Обошлось без травм», — говорится в мессенджере. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края URA.RU рассказали, что ребенок был доставлен в медицинское учреждение и находится в удовлетворительном состоянии. «Ребенок госпитализирован, врачи оценивают его состояние как среднее, ближе к удовлетворительному», — пояснили в ведомстве. Источник информагентства, знакомый с ситуацией отметил, что пострадавшему 12 лет. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае ребенок, на которого в детском саду упал шкаф, получил травму ноги. А в Перми местная жительница подала в суд на школу после того, как ее сын травмировал позвоночник в образовательной организации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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