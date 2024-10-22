Вместо третьего «Леруа Мерлен» в Екатеринбурге построят жилье

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Магазин Леруа мерлен. Пермь, леруа мерлен, хозяйственный магазин
Строительство гипермаркета анонсировали несколько лет назад Фото:

Общество «Малышева 73» (владеет торговыми центрами «Гринвич» и «Пассаж») не будет строить гипермаркет «Леман ПРО» (бывший «Леруа Мерлен») в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

«На этом месте (на проспекте Космонавтов, возле „Уралмашзавода“ — прим. URA.RU) не будет „Леруа Мерлен“», — поделились там. Более развернутое пояснение корреспонденту получить не удалось.

Близкий к мэрии источник агентства знает, что вместо гипермаркета инвесторы возведут на площадке жилье. Вероятно, таковы итоги оценки предпринимательских рисков: дело в том, что компания «Леруа Мерлен» сначала решила уйти с российского рынка, позже все-таки передумала, но сменила концепцию, и каким будет дальнейший вектор, непонятно.

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Общество «Малышева 73» (владеет торговыми центрами «Гринвич» и «Пассаж») не будет строить гипермаркет «Леман ПРО» (бывший «Леруа Мерлен») в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «На этом месте (на проспекте Космонавтов, возле „Уралмашзавода“ — прим. URA.RU) не будет „Леруа Мерлен“», — поделились там. Более развернутое пояснение корреспонденту получить не удалось. Близкий к мэрии источник агентства знает, что вместо гипермаркета инвесторы возведут на площадке жилье. Вероятно, таковы итоги оценки предпринимательских рисков: дело в том, что компания «Леруа Мерлен» сначала решила уйти с российского рынка, позже все-таки передумала, но сменила концепцию, и каким будет дальнейший вектор, непонятно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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