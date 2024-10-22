В ХМАО жители поселка боятся остаться без единственного Дворца культуры

Жители поселка Чеускино Нефтеюганского района опасаются остаться без единственного Дворца культуры. Местные жители рассказали URA.RU, что в учреждении могут сократить часть ставок педагогов.
«Там наши дети занимаются пением, танцами, спортом, также там проходят мероприятия для взрослых. Если ставки сократят, то почти никого не останется, Дворец культуры не сможет так существовать»,- поделилась собеседница с журналистом агентства.
Директор ДК «Успех» Татьяна Ковель рассказала агентству, что сокращение ставок сотрудников в 2025 году — решение администрации Нефтеюганского района. Из 12 ставок в учреждении могут остаться всего шесть. Тем временем, в мэрии района в разговоре с агентством заявили, что вопрос окончательно не решен.
«Информация о сокращении половины ставок не соответствует действительности. Штатное расписание ДК „Успех“ на 2025 год на данный момент не утверждено»,- сообщили агентству в администрации.
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