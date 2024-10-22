Силовики ХМАО заблокировали telegram-канал, где неизвестные угрожали устроить нападения на школы

Силовики в Нижневартовске (ХМАО) заблокировали telegram-канал, в котором размещались угрозы о вооруженном нападении на школы города. По словам источника URA.RU, близкого к правоохранительным органам, организаторами канала стали злоумышленники из-за границы.
«Канал был заблокирован сразу, еще 22 октября. Его организаторы находятся на территории Украины, а номер [к которому был привязан telegram-канал] вообще зарегистрирован в Мексике», — рассказал источник журналисту агентства.
В пресс-службе УМВД URA.RU подтвердили, что telegram-канал был удален, а угрозы напасть на школу оказались ложными. «Информация, размещенная в нем, оказалась фейковой. Проверка по данному факту продолжается», — сообщили в полиции.
Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО разыскивает неизвестных, обещавших напасть на школы. Анонимные сообщения появились в одном из telegram-каналов 22 октября.
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