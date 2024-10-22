22 октября 2024

Силовики ХМАО заблокировали telegram-канал, где неизвестные угрожали устроить нападения на школы

Угрозы в telegram-канале о массовых нападениях на школы в ХМАО оказались фейком
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция оперативно заблокировала telegram-канал с угрозами устроить нападения на школы
Полиция оперативно заблокировала telegram-канал с угрозами устроить нападения на школы Фото:

Силовики в Нижневартовске (ХМАО) заблокировали telegram-канал, в котором размещались угрозы о вооруженном нападении на школы города. По словам источника URA.RU, близкого к правоохранительным органам, организаторами канала стали злоумышленники из-за границы.

«Канал был заблокирован сразу, еще 22 октября. Его организаторы находятся на территории Украины, а номер [к которому был привязан telegram-канал] вообще зарегистрирован в Мексике», — рассказал источник журналисту агентства.

В пресс-службе УМВД URA.RU подтвердили, что telegram-канал был удален, а угрозы напасть на школу оказались ложными. «Информация, размещенная в нем, оказалась фейковой. Проверка по данному факту продолжается», — сообщили в полиции.

Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО разыскивает неизвестных, обещавших напасть на школы. Анонимные сообщения появились в одном из telegram-каналов 22 октября.

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Силовики в Нижневартовске (ХМАО) заблокировали telegram-канал, в котором размещались угрозы о вооруженном нападении на школы города. По словам источника URA.RU, близкого к правоохранительным органам, организаторами канала стали злоумышленники из-за границы. «Канал был заблокирован сразу, еще 22 октября. Его организаторы находятся на территории Украины, а номер [к которому был привязан telegram-канал] вообще зарегистрирован в Мексике», — рассказал источник журналисту агентства. В пресс-службе УМВД URA.RU подтвердили, что telegram-канал был удален, а угрозы напасть на школу оказались ложными. «Информация, размещенная в нем, оказалась фейковой. Проверка по данному факту продолжается», — сообщили в полиции. Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО разыскивает неизвестных, обещавших напасть на школы. Анонимные сообщения появились в одном из telegram-каналов 22 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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