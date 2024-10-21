Полиция ХМАО ищет неизвестных, пообещавших напасть на школы

Анонимы в telegram пообещали напасть на школы Нижневартовска
В Нижневартовске (ХМАО) полиция разыскивает авторов анонимного telegram-канала, которые обещали напасть с оружием на школы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Зарегистрировано сообщение по информации из telegram-канала. Полиция проводит проверку и устанавливает авторов», — сообщили агентству в ведомстве.
Утром 22 октября в анонимном telegram-канале появились сообщения, где неизвестные пообещали с оружием напасть на несколько школ города. Нападение якобы планируется 23 октября. «Нижневартовск запомнит», — написал автор.
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