21 октября 2024

Полиция ХМАО ищет неизвестных, пообещавших напасть на школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Анонимы в telegram пообещали напасть на школы Нижневартовска
Анонимы в telegram пообещали напасть на школы Нижневартовска Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) полиция разыскивает авторов анонимного telegram-канала, которые обещали напасть с оружием на школы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Зарегистрировано сообщение по информации из telegram-канала. Полиция проводит проверку и устанавливает авторов», — сообщили агентству в ведомстве.

Утром 22 октября в анонимном telegram-канале появились сообщения, где неизвестные пообещали с оружием напасть на несколько школ города. Нападение якобы планируется 23 октября. «Нижневартовск запомнит», — написал автор.

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В Нижневартовске (ХМАО) полиция разыскивает авторов анонимного telegram-канала, которые обещали напасть с оружием на школы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Зарегистрировано сообщение по информации из telegram-канала. Полиция проводит проверку и устанавливает авторов», — сообщили агентству в ведомстве. Утром 22 октября в анонимном telegram-канале появились сообщения, где неизвестные пообещали с оружием напасть на несколько школ города. Нападение якобы планируется 23 октября. «Нижневартовск запомнит», — написал автор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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