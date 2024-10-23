23 октября 2024

Челябинцы признались, на что потратят тринадцатую зарплату

Большинство челябинцев хотят потратить тринадцатую зарплату на отпуск
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Жители Челябинска хотят потратить годовую премию на путешествия Фото:

Большинство челябинцев планируют потратить тринадцатую зарплату на отпуска и путешествия. Именно на эти цели намерены направить годовую премию 18% респондентов сервиса SuperJob.

«Чаще всего челябинцы планируют использовать годовую премию на отпуска и путешествия», — отмечено в исследовании. Помимо этого, 15% опрошенных рассчитывают закрыть долги или платежи по кредитам. А каждый десятый собирается инвестировать или пополнить вклад в банке.

Согласно опросу, в 2024 году каждый второй челябинец ожидает получения дополнительного вознаграждения. Интерес к тринадцатой зарплате особенно высок среди молодежи до 34 лет, где рассчитывают на премирование 66% опрошенных.

Как сообщало ранее URA.RU, меньше всего россияне хотят приобрести на годовую премию бытовую технику или отремонтировать автомобиль. Желание потратить 13-ю зарплату на эти цели возникло у каждого сотого участника опроса.

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Большинство челябинцев планируют потратить тринадцатую зарплату на отпуска и путешествия. Именно на эти цели намерены направить годовую премию 18% респондентов сервиса SuperJob. «Чаще всего челябинцы планируют использовать годовую премию на отпуска и путешествия», — отмечено в исследовании. Помимо этого, 15% опрошенных рассчитывают закрыть долги или платежи по кредитам. А каждый десятый собирается инвестировать или пополнить вклад в банке. Согласно опросу, в 2024 году каждый второй челябинец ожидает получения дополнительного вознаграждения. Интерес к тринадцатой зарплате особенно высок среди молодежи до 34 лет, где рассчитывают на премирование 66% опрошенных. Как сообщало ранее URA.RU, меньше всего россияне хотят приобрести на годовую премию бытовую технику или отремонтировать автомобиль. Желание потратить 13-ю зарплату на эти цели возникло у каждого сотого участника опроса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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