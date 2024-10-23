Челябинцы признались, на что потратят тринадцатую зарплату

Большинство челябинцев хотят потратить тринадцатую зарплату на отпуск

24 октября 2024 в 04:47 Размер текста - 17 +

Жители Челябинска хотят потратить годовую премию на путешествия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Большинство челябинцев планируют потратить тринадцатую зарплату на отпуска и путешествия. Именно на эти цели намерены направить годовую премию 18% респондентов сервиса SuperJob. «Чаще всего челябинцы планируют использовать годовую премию на отпуска и путешествия», — отмечено в исследовании. Помимо этого, 15% опрошенных рассчитывают закрыть долги или платежи по кредитам. А каждый десятый собирается инвестировать или пополнить вклад в банке. Согласно опросу, в 2024 году каждый второй челябинец ожидает получения дополнительного вознаграждения. Интерес к тринадцатой зарплате особенно высок среди молодежи до 34 лет, где рассчитывают на премирование 66% опрошенных. Как сообщало ранее URA.RU, меньше всего россияне хотят приобрести на годовую премию бытовую технику или отремонтировать автомобиль. Желание потратить 13-ю зарплату на эти цели возникло у каждого сотого участника опроса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Большинство челябинцев планируют потратить тринадцатую зарплату на отпуска и путешествия. Именно на эти цели намерены направить годовую премию 18% респондентов сервиса SuperJob. «Чаще всего челябинцы планируют использовать годовую премию на отпуска и путешествия», — отмечено в исследовании. Помимо этого, 15% опрошенных рассчитывают закрыть долги или платежи по кредитам. А каждый десятый собирается инвестировать или пополнить вклад в банке. Согласно опросу, в 2024 году каждый второй челябинец ожидает получения дополнительного вознаграждения. Интерес к тринадцатой зарплате особенно высок среди молодежи до 34 лет, где рассчитывают на премирование 66% опрошенных. Как сообщало ранее URA.RU, меньше всего россияне хотят приобрести на годовую премию бытовую технику или отремонтировать автомобиль. Желание потратить 13-ю зарплату на эти цели возникло у каждого сотого участника опроса.