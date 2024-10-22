Стало известно, на что россияне потратят 13-ю зарплату

SuperJob: россияне планируют потратить 13-ю зарплату на отпуск и путешествия
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Каждый пятый россиянин мечтает потратить 13-ю зарплату на отдых Фото:

Каждый пятый россиянин планирует использовать свою тринадцатую зарплату на отпуск и путешествия. Каждый седьмой намерен отдать ее в счет погашения ранее накопившихся долгов. К такому выводу пришли эксперты IT-сервиса Superjob.

«Наиболее распространенной целью использования годовой премии является отдых и путешествия. Такой вариант ответа выбрали 19% респондентов. Закрыть накопившиеся долги или погасить кредиты намерены 14% опрошенных. Каждый десятый собирается инвестировать или пополнить депозит в банке», — говорится в результатах опроса Superjob, которые приводит РИА Новости.

Эксперты отмечают, что 9% респондентов планируют потратить премию на семейные нужды, 8% — на подарки, по 7% — на себя и текущие расходы. Наиболее непопулярный ответ — приобрести бытовую технику или отремонтировать автомобиль. Желание потратить 13-ю зарплату на эти цели возникает у каждого сотого участников опроса.

Ранее замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что в России дешевого труда больше не будет. По его словам, уже наблюдается рост зарплат в стране. Также Орешкин отметил, что дефицит кадров наблюдается в РФ в связи с неэффективной работой руководителей компаний.

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Каждый пятый россиянин планирует использовать свою тринадцатую зарплату на отпуск и путешествия. Каждый седьмой намерен отдать ее в счет погашения ранее накопившихся долгов. К такому выводу пришли эксперты IT-сервиса Superjob. «Наиболее распространенной целью использования годовой премии является отдых и путешествия. Такой вариант ответа выбрали 19% респондентов. Закрыть накопившиеся долги или погасить кредиты намерены 14% опрошенных. Каждый десятый собирается инвестировать или пополнить депозит в банке», — говорится в результатах опроса Superjob, которые приводит РИА Новости. Эксперты отмечают, что 9% респондентов планируют потратить премию на семейные нужды, 8% — на подарки, по 7% — на себя и текущие расходы. Наиболее непопулярный ответ — приобрести бытовую технику или отремонтировать автомобиль. Желание потратить 13-ю зарплату на эти цели возникает у каждого сотого участников опроса. Ранее замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что в России дешевого труда больше не будет. По его словам, уже наблюдается рост зарплат в стране. Также Орешкин отметил, что дефицит кадров наблюдается в РФ в связи с неэффективной работой руководителей компаний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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