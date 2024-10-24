24 октября 2024

Россельхознадзор запретил продавать челябинскую баранину сомнительного качества

© Служба новостей «URA.RU»
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В документе не было указано происхождение 80 кг мяса
В документе не было указано происхождение 80 кг мяса Фото:

В Челябинской области Россельхознадзор запретил продажу баранины сомнительного качества. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления, изначально 80 кг баранины ветеринар допустил к реализации без необходимых данных о животных.

«В октябре был уставлен факт грубого нарушения при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов государственным ветврачом. Сотрудник оформил сертификат на мясо без указания источника сырья», — заявили в управлении. Специалисты аннулировали документ, что предотвратило продажу продукции.

Баранина сомнительного происхождения предназначалась для продажи на рынках региона. Россельхознадзор направил предостережение в ветеринарную станцию Нагайбакского района, где был выявлен нарушивший правила ветврач.

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В Челябинской области Россельхознадзор запретил продажу баранины сомнительного качества. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления, изначально 80 кг баранины ветеринар допустил к реализации без необходимых данных о животных. «В октябре был уставлен факт грубого нарушения при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов государственным ветврачом. Сотрудник оформил сертификат на мясо без указания источника сырья», — заявили в управлении. Специалисты аннулировали документ, что предотвратило продажу продукции. Баранина сомнительного происхождения предназначалась для продажи на рынках региона. Россельхознадзор направил предостережение в ветеринарную станцию Нагайбакского района, где был выявлен нарушивший правила ветврач.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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