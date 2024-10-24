Россельхознадзор запретил продавать челябинскую баранину сомнительного качества

В Челябинской области Россельхознадзор запретил продажу баранины сомнительного качества. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления, изначально 80 кг баранины ветеринар допустил к реализации без необходимых данных о животных.
«В октябре был уставлен факт грубого нарушения при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов государственным ветврачом. Сотрудник оформил сертификат на мясо без указания источника сырья», — заявили в управлении. Специалисты аннулировали документ, что предотвратило продажу продукции.
Баранина сомнительного происхождения предназначалась для продажи на рынках региона. Россельхознадзор направил предостережение в ветеринарную станцию Нагайбакского района, где был выявлен нарушивший правила ветврач.
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