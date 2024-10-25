Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин отчитал экс-депутата Вячеслава Ершова, компания которого отвечает за установку сцены в парке Калининского района, за срыв сдачи объекта. Дату окончания этапа реконструкции перенесли на три месяца, передает корреспондент URA.RU.
«Вы прекрасно понимаете, какие обязательства возлагаете на себя, работая со средствами бюджета. Не перекладывайте свою ответственность, это ваша проблема. Вы прекрасно знали сроки окончания работ. Ко Дню города вы должны были его сдать, а сейчас говорите, что с проектом проблема», — подчеркнул Лошкин.
Работы по реконструкции сцены были начаты в апреле. Как доложил Ершов, проблемой стала поздно выданная документация, которую компания получила 15 июня. Другим фактором по мнению Ершова также стала ошибка проектировщиков. Сити-менеджера возмутило, что подрядчик не берет на себя ответственность за риски. Экс-депутат признал вину в срыве сроков сдачи. Объект планируют закончить в ноябре.
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Сити-менеджера возмутило, что подрядчик не берет на себя ответственность за риски. Экс-депутат признал вину в срыве сроков сдачи. Объект планируют закончить в ноябре.
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