«Будем судиться!»: жительница ХМАО пожаловалась на автосалон из-за сломанной машины

Жительница Сургута пожаловалась на автосалон Crystal Motors. Покупательница заявила, что ей продали неисправный автомобиль.
«Обманули во всем, только говорят красиво, а на деле совсем другое. Как итог: неисправный, комиссионный, битый автомобиль», — написала югорчанка в telegram-канале «Черный список Сургута».
По словам женщины, автосалон скрыл от нее эту информацию, а также отказал в возврате машины. Журналист URA.RU связался с представителем автосалона для выяснения подробностей.
«Скрыть мы это никак не могли, у нас все машины комиссионные, то есть реализация происходит от собственника. Также мы никак не препятствуем тому, чтобы покупатель делал диагностику перед покупкой авто. Мы открыты к диалогу. Если неисправность действительно есть, можно просто написать претензию и мы во всем разберемся», — пояснил агентству старший менеджер отдела продаж автосалона.
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