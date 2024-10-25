«Будем судиться!»: жительница ХМАО пожаловалась на автосалон из-за сломанной машины

Жительница Сургута пожаловалась на автосалон из-за сломанной машины
© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутянка пожаловалась на автосалон
Сургутянка пожаловалась на автосалон Фото:

Жительница Сургута пожаловалась на автосалон Crystal Motors. Покупательница заявила, что ей продали неисправный автомобиль.

«Обманули во всем, только говорят красиво, а на деле совсем другое. Как итог: неисправный, комиссионный, битый автомобиль», — написала югорчанка в telegram-канале «Черный список Сургута».

По словам женщины, автосалон скрыл от нее эту информацию, а также отказал в возврате машины. Журналист URA.RU связался с представителем автосалона для выяснения подробностей.

«Скрыть мы это никак не могли, у нас все машины комиссионные, то есть реализация происходит от собственника. Также мы никак не препятствуем тому, чтобы покупатель делал диагностику перед покупкой авто. Мы открыты к диалогу. Если неисправность действительно есть, можно просто написать претензию и мы во всем разберемся», — пояснил агентству старший менеджер отдела продаж автосалона.

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Жительница Сургута пожаловалась на автосалон Crystal Motors. Покупательница заявила, что ей продали неисправный автомобиль. «Обманули во всем, только говорят красиво, а на деле совсем другое. Как итог: неисправный, комиссионный, битый автомобиль», — написала югорчанка в telegram-канале «Черный список Сургута». По словам женщины, автосалон скрыл от нее эту информацию, а также отказал в возврате машины. Журналист URA.RU связался с представителем автосалона для выяснения подробностей. «Скрыть мы это никак не могли, у нас все машины комиссионные, то есть реализация происходит от собственника. Также мы никак не препятствуем тому, чтобы покупатель делал диагностику перед покупкой авто. Мы открыты к диалогу. Если неисправность действительно есть, можно просто написать претензию и мы во всем разберемся», — пояснил агентству старший менеджер отдела продаж автосалона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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