В Пермском крае осужденные заработали для колоний более миллиарда рублей

В Пермском крае исправительные учреждения с начала 2024 года выпустили продукцию и оказали услуги на сумму более миллиарда рублей. Такие данные приводятся на сайте ГУФСИН РФ по Пермскому краю.
«За 9 месяцев текущего года объем выпущенных товаров, выполненных работ и оказанных услуг составил более 1 млрд 200 тысяч рублей. Заключено 83 государственных контрактов и договоров на поставку товаров, оказания услуг и выполнения работ с муниципальными образованиями на общую сумму более 46 млн рублей, что дополнительно позволило трудоустроить 258 осужденных», — написано на странице управления в соцсети «ВКонтакте».
В краевом ГУФСИН отмечают, что на территории Пермского края сегодня действуют два исправительных центра (в городах Соликамск и Губаха), пять участков, функционирующих как исправительный центр (в городах Пермь, Березники, Кизел и Гремячинск), и один участок при исправительном центре (город Соликамск). Большинство исправцентров созданы на базе крупных предприятий, где осужденные трудоустроены в соответствии с трудовым законодательством.
По данным федеральной службы исполнения наказания, в рамках взаимодействия с правоохранительными органами за указанный период оказана помощь в раскрытии 1335 преступлений. При попытках доставки запрещенных предметов на режимные территории изъято 257 средств мобильной связи, более 38 литров спиртных напитков, 34,598 граммов наркотических веществ. При этом, за попытку передачи запрещенных предметов подозреваемым, обвиняемым и осужденным, задержано 27 граждан, из них 18 человек привлечены к административной ответственности, материалы направлены в следственные органы. Общая сумма штрафов составила 273,5 тысяч рублей.
По результатам отчетного периода ведомство отмечает, что задачи по совершенствованию надежности охраны объектов выполнены. «В учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю удалось удержать оперативную обстановку под контролем, не допущено массовых беспорядков и групповых неповиновений осужденных, не допущено побегов из-под охраны и при конвоировании», — сообщается в соцсетях управления.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в июне осужденные из ИК-10 в Чусовском районе Прикамья сломали часть оборудования внутри исправительного учреждения. Успокаивать бунтующих пришлось сотрудникам ОМОНа.
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