25 октября 2024

Защитники старинного дома в центре Екатеринбурга просят доносить на чиновника

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Дом лишился статуса объекта культурного наследия в сентябре
Дом лишился статуса объекта культурного наследия в сентябре Фото:

Активисты движения «Том Сойер Фест», которые защищают от сноса старинный дом Топоркова на улице Чернышевского в Екатеринбурге, призвали горожан писать жалобы на начальника управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области Евгения Рябинина. Ранее управление приняло решение об отказе включить дом в реестр объектов культурного наследия — этот статус защищал здание от сноса.

«Здание могут снести в любой момент, поскольку по этому приказу оно теперь не охраняется государством... Просьба всех неравнодушных направить заявление в прокуратуру Ленинского района и в Следственный комитет РФ с просьбой начать проверку действиям начальника Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области Е.Г. Рябинина», — говорится в группе движения в соцсети «ВКонтакте».

По их информации, экспертиза могла быть проведена с нарушением: якобы не были учтены материалы от лицензированного эксперта, градозащитника Олега Букина, и с «нарушением принципа научной обоснованности, объективности и законности». Также активисты подчеркивают, что в опубликованный документ не вошли замечания экспертов, однако попала реплика «портит весь вид, примите меры».

Сносить дом Топоркова начали в ночь с 23 на 24 января, что возмутило волонтеров, которые восстанавливали здание 2019 году. В мэрии заявляли, что о сносе дома ее никто не уведомлял. Защитники усадьбы написали письмо на имя губернатора Евгения Куйвашева, и именно по его решению демонтаж остановили. В июне его внесли в перечень объектов культурного наследия, однако уже 30 сентября этого статуса здание лишили.

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Активисты движения «Том Сойер Фест», которые защищают от сноса старинный дом Топоркова на улице Чернышевского в Екатеринбурге, призвали горожан писать жалобы на начальника управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области Евгения Рябинина. Ранее управление приняло решение об отказе включить дом в реестр объектов культурного наследия — этот статус защищал здание от сноса. «Здание могут снести в любой момент, поскольку по этому приказу оно теперь не охраняется государством... Просьба всех неравнодушных направить заявление в прокуратуру Ленинского района и в Следственный комитет РФ с просьбой начать проверку действиям начальника Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области Е.Г. Рябинина», — говорится в группе движения в соцсети «ВКонтакте». По их информации, экспертиза могла быть проведена с нарушением: якобы не были учтены материалы от лицензированного эксперта, градозащитника Олега Букина, и с «нарушением принципа научной обоснованности, объективности и законности». Также активисты подчеркивают, что в опубликованный документ не вошли замечания экспертов, однако попала реплика «портит весь вид, примите меры». Сносить дом Топоркова начали в ночь с 23 на 24 января, что возмутило волонтеров, которые восстанавливали здание 2019 году. В мэрии заявляли, что о сносе дома ее никто не уведомлял. Защитники усадьбы написали письмо на имя губернатора Евгения Куйвашева, и именно по его решению демонтаж остановили. В июне его внесли в перечень объектов культурного наследия, однако уже 30 сентября этого статуса здание лишили.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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