25 октября 2024

Старинную усадьбу в центре Екатеринбурга не признали культурным наследием

Усадьбу Топоркова в центре Екатеринбурга не признали культурным наследием
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дом псаломщика Топоркова. Екатеринбург, зодчество, историческое здание, дом топоркова
Подобной типологии домов в Екатеринбурге осталось мало Фото:

Усадьбу Топоркова, расположенную по адресу Чернышевского, 6, отказались включать в реестр объектов культурного наследия. Решение приняло управление государственной охраны Свердловской области, рассказал в своем telegram-канале градозащитник Олег Букин.

«Управление приняло решение об отказе во включении в реестр Дома Топоркова. Надо мониторить», — написал Букин.

Ранее уже публиковали решение об отказе во включении усадьбы в реестр, но общественники направили в управление государственной охраны замечания к отрицательной экспертизе. В своем отзыве они подчеркивали, что в решении ведомства полностью отсутствует описание характера улицы Чернышевского, а также то, что подобной типологии домов в Екатеринбурге осталось крайне мало. В жалобах общественники писали, что объект во многом сохранил свой первоначальный облик и элементы характерного декора.

Дом Топоркова 1888 года постройки начали сносить в конце января 2024-го, что возмутило волонтеров, которые восстанавливали здание в 2019 году. Защитники усадьбы написали письмо на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, и именно по его решению, как сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн, демонтаж остановили.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Усадьбу Топоркова, расположенную по адресу Чернышевского, 6, отказались включать в реестр объектов культурного наследия. Решение приняло управление государственной охраны Свердловской области, рассказал в своем telegram-канале градозащитник Олег Букин. «Управление приняло решение об отказе во включении в реестр Дома Топоркова. Надо мониторить», — написал Букин. Ранее уже публиковали решение об отказе во включении усадьбы в реестр, но общественники направили в управление государственной охраны замечания к отрицательной экспертизе. В своем отзыве они подчеркивали, что в решении ведомства полностью отсутствует описание характера улицы Чернышевского, а также то, что подобной типологии домов в Екатеринбурге осталось крайне мало. В жалобах общественники писали, что объект во многом сохранил свой первоначальный облик и элементы характерного декора. Дом Топоркова 1888 года постройки начали сносить в конце января 2024-го, что возмутило волонтеров, которые восстанавливали здание в 2019 году. Защитники усадьбы написали письмо на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, и именно по его решению, как сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн, демонтаж остановили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...