Старинную усадьбу в центре Екатеринбурга не признали культурным наследием

Усадьбу Топоркова в центре Екатеринбурга не признали культурным наследием

26 октября 2024 в 03:57 Размер текста - 17 +

Подобной типологии домов в Екатеринбурге осталось мало Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Усадьбу Топоркова, расположенную по адресу Чернышевского, 6, отказались включать в реестр объектов культурного наследия. Решение приняло управление государственной охраны Свердловской области, рассказал в своем telegram-канале градозащитник Олег Букин. «Управление приняло решение об отказе во включении в реестр Дома Топоркова. Надо мониторить», — написал Букин. Ранее уже публиковали решение об отказе во включении усадьбы в реестр, но общественники направили в управление государственной охраны замечания к отрицательной экспертизе. В своем отзыве они подчеркивали, что в решении ведомства полностью отсутствует описание характера улицы Чернышевского, а также то, что подобной типологии домов в Екатеринбурге осталось крайне мало. В жалобах общественники писали, что объект во многом сохранил свой первоначальный облик и элементы характерного декора. Дом Топоркова 1888 года постройки начали сносить в конце января 2024-го, что возмутило волонтеров, которые восстанавливали здание в 2019 году. Защитники усадьбы написали письмо на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, и именно по его решению, как сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн, демонтаж остановили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Усадьбу Топоркова, расположенную по адресу Чернышевского, 6, отказались включать в реестр объектов культурного наследия. Решение приняло управление государственной охраны Свердловской области, рассказал в своем telegram-канале градозащитник Олег Букин. «Управление приняло решение об отказе во включении в реестр Дома Топоркова. Надо мониторить», — написал Букин. Ранее уже публиковали решение об отказе во включении усадьбы в реестр, но общественники направили в управление государственной охраны замечания к отрицательной экспертизе. В своем отзыве они подчеркивали, что в решении ведомства полностью отсутствует описание характера улицы Чернышевского, а также то, что подобной типологии домов в Екатеринбурге осталось крайне мало. В жалобах общественники писали, что объект во многом сохранил свой первоначальный облик и элементы характерного декора. Дом Топоркова 1888 года постройки начали сносить в конце января 2024-го, что возмутило волонтеров, которые восстанавливали здание в 2019 году. Защитники усадьбы написали письмо на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, и именно по его решению, как сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн, демонтаж остановили.