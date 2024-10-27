27 октября 2024

Суд вынес приговор жителю ХМАО, который зарезал любовницу возле дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину проговорили к 13 года колонии
Мужчину проговорили к 13 года колонии Фото:

Жителя Нижневартовска Александра Катина, которого судили за убийство своей любовницы, приговорили к 13 годам колонии. Летом 2023 года он зарезал женщину возле дома.

«Катину А. Н. назначено наказание 13 лет колонии строгого режима», — сообщила агентству пресс-служба судов Югры. Во время заседания мужчина заявил, что осознает свою вину и попросил прощения.

Ранее URA.RU рассказывало, что мужчина напал на свою любовницу, чтобы скрыть измену. Он нанес ей шесть ножевых ранений.

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Жителя Нижневартовска Александра Катина, которого судили за убийство своей любовницы, приговорили к 13 годам колонии. Летом 2023 года он зарезал женщину возле дома. «Катину А. Н. назначено наказание 13 лет колонии строгого режима», — сообщила агентству пресс-служба судов Югры. Во время заседания мужчина заявил, что осознает свою вину и попросил прощения. Ранее URA.RU рассказывало, что мужчина напал на свою любовницу, чтобы скрыть измену. Он нанес ей шесть ножевых ранений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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