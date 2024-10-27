Суд вынес приговор жителю ХМАО, который зарезал любовницу возле дома

Мужчину проговорили к 13 года колонии
Жителя Нижневартовска Александра Катина, которого судили за убийство своей любовницы, приговорили к 13 годам колонии. Летом 2023 года он зарезал женщину возле дома.
«Катину А. Н. назначено наказание 13 лет колонии строгого режима», — сообщила агентству пресс-служба судов Югры. Во время заседания мужчина заявил, что осознает свою вину и попросил прощения.
Ранее URA.RU рассказывало, что мужчина напал на свою любовницу, чтобы скрыть измену. Он нанес ей шесть ножевых ранений.
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