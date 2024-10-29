Суд привлек Зеленского к рассмотрению иска о назначении выборов президента

30 октября 2024 в 00:22 Размер текста - 17 +

Владимиру Зеленскому предоставлено 10 дней для дачи пояснений по сути спора Фото: Официальный сайт президента Украины Суд на Украине обязал президента страны Владимира Зеленского участвовать в рассмотрении иска о назначении выборов президента. Иск был подан депутатом Верховной Рады Александром Дубинским, который требует от суда назначить дату выборов. Зеленский получил 10 дней для предоставления объяснений по данному вопросу. «Постепенно движемся по моему иску к Верховной раде с требованием назначить выборы президента Украины. Кассационный административный суд в составе Верховного суда, который рассматривает наш иск, принял два промежуточных решения: привлечь к судебному рассмотрению Зеленского и дать ему 10 дней для дачи пояснений по сути спора», — написал Дубинский в telegram-канале. Дубинский находится под стражей с начала ноября 2023 года. Летом 2024 года он подал в суд иск, в котором потребовал от парламента организовать президентские выборы, пишет RT. В своем обращении он указывал на серьезность коррупционных скандалов, подчеркивая, что действующая власть потеряла свою актуальность. По его мнению, отсутствие выборов, предусмотренных конституцией и законодательством о выборах, лишь ухудшает политическую обстановку в стране. В офисе Зеленского не раз заявляли, что на Украине назначат президентские выборы после завершения конфликта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд на Украине обязал президента страны Владимира Зеленского участвовать в рассмотрении иска о назначении выборов президента. Иск был подан депутатом Верховной Рады Александром Дубинским, который требует от суда назначить дату выборов. Зеленский получил 10 дней для предоставления объяснений по данному вопросу. «Постепенно движемся по моему иску к Верховной раде с требованием назначить выборы президента Украины. Кассационный административный суд в составе Верховного суда, который рассматривает наш иск, принял два промежуточных решения: привлечь к судебному рассмотрению Зеленского и дать ему 10 дней для дачи пояснений по сути спора», — написал Дубинский в telegram-канале. Дубинский находится под стражей с начала ноября 2023 года. Летом 2024 года он подал в суд иск, в котором потребовал от парламента организовать президентские выборы, пишет RT. В своем обращении он указывал на серьезность коррупционных скандалов, подчеркивая, что действующая власть потеряла свою актуальность. По его мнению, отсутствие выборов, предусмотренных конституцией и законодательством о выборах, лишь ухудшает политическую обстановку в стране. В офисе Зеленского не раз заявляли, что на Украине назначат президентские выборы после завершения конфликта.