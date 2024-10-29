Задержаны экстремисты, вербовавшие свердловских зэков. Видео

30 октября 2024 в 11:16 Размер текста - 17 +

Арестантов заставляли избивать сокамерников Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Свердловские следователи задержали обвиняемых в экстремизме, вербовавших зэков и арестантов на избиение сокамерников. Подробности уголовного дела URA.RU рассказал и. о. руководителя регионального СУ СК полковник Константин Мирошниченко. По версии следствия, в прошлом году фигуранты создали сообщество в Сети, где размещали информацию, направленную на возбуждение ненависти и вражды к силовикам и зэкам. Вовлеченные в группу заключенные избивали своих сокамерников. «Выйти на след злоумышленников удалось в результате операции, проведенной в Санкт-Петербурге, Иркутской, Архангельской, Московской областях и Красноярском крае. В мероприятиях были задействованы сотрудники ФСИН и ФСБ РФ, а также свердловских УФСБ и ГУФСИН. Проведены обыски, допрашиваются свидетели», — сказал Мирошниченко. Следствие намерено обратиться в суд для заключения фигурантов под стражу. Против них возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества) и ч. 1.1 ст. 282.1 УК РФ (вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества). Им грозит до десяти лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловские следователи задержали обвиняемых в экстремизме, вербовавших зэков и арестантов на избиение сокамерников. Подробности уголовного дела URA.RU рассказал и. о. руководителя регионального СУ СК полковник Константин Мирошниченко. По версии следствия, в прошлом году фигуранты создали сообщество в Сети, где размещали информацию, направленную на возбуждение ненависти и вражды к силовикам и зэкам. Вовлеченные в группу заключенные избивали своих сокамерников. «Выйти на след злоумышленников удалось в результате операции, проведенной в Санкт-Петербурге, Иркутской, Архангельской, Московской областях и Красноярском крае. В мероприятиях были задействованы сотрудники ФСИН и ФСБ РФ, а также свердловских УФСБ и ГУФСИН. Проведены обыски, допрашиваются свидетели», — сказал Мирошниченко. Следствие намерено обратиться в суд для заключения фигурантов под стражу. Против них возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества) и ч. 1.1 ст. 282.1 УК РФ (вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества). Им грозит до десяти лет лишения свободы.