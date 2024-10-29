29 октября 2024

Задержаны экстремисты, вербовавшие свердловских зэков. Видео

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Футбольный матч между командами Курганской областной Думы и заключенными исправительной трудовой колонии №6. Иковка. Курган, часы, зона, уголовник, колония, наколки, татуировки, зэк, итк, исправительно-трудовая колония, тату, рука в наколках, руки
Арестантов заставляли избивать сокамерников Фото:

Свердловские следователи задержали обвиняемых в экстремизме, вербовавших зэков и арестантов на избиение сокамерников. Подробности уголовного дела URA.RU рассказал и. о. руководителя регионального СУ СК полковник Константин Мирошниченко.

По версии следствия, в прошлом году фигуранты создали сообщество в Сети, где размещали информацию, направленную на возбуждение ненависти и вражды к силовикам и зэкам. Вовлеченные в группу заключенные избивали своих сокамерников.

«Выйти на след злоумышленников удалось в результате операции, проведенной в Санкт-Петербурге, Иркутской, Архангельской, Московской областях и Красноярском крае. В мероприятиях были задействованы сотрудники ФСИН и ФСБ РФ, а также свердловских УФСБ и ГУФСИН. Проведены обыски, допрашиваются свидетели», — сказал Мирошниченко.

Следствие намерено обратиться в суд для заключения фигурантов под стражу. Против них возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества) и ч. 1.1 ст. 282.1 УК РФ (вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества). Им грозит до десяти лет лишения свободы.

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Свердловские следователи задержали обвиняемых в экстремизме, вербовавших зэков и арестантов на избиение сокамерников. Подробности уголовного дела URA.RU рассказал и. о. руководителя регионального СУ СК полковник Константин Мирошниченко. По версии следствия, в прошлом году фигуранты создали сообщество в Сети, где размещали информацию, направленную на возбуждение ненависти и вражды к силовикам и зэкам. Вовлеченные в группу заключенные избивали своих сокамерников. «Выйти на след злоумышленников удалось в результате операции, проведенной в Санкт-Петербурге, Иркутской, Архангельской, Московской областях и Красноярском крае. В мероприятиях были задействованы сотрудники ФСИН и ФСБ РФ, а также свердловских УФСБ и ГУФСИН. Проведены обыски, допрашиваются свидетели», — сказал Мирошниченко. Следствие намерено обратиться в суд для заключения фигурантов под стражу. Против них возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества) и ч. 1.1 ст. 282.1 УК РФ (вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества). Им грозит до десяти лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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