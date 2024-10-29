29 октября 2024

Сергей Лазарев и пермяки обменялись восторгами

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Лазарев дал концерт в Перми
Сергей Лазарев дал концерт в Перми Фото:

Певец Сергей Лазарев дал сольный концерт в Перми. Публика осталась в восторге, а сам музыкант после оваций поблагодарил пермяков и признался им в любви.

«Спасибо вам огромное. Спасибо за эти невероятные эмоции. Спасибо вам, Пермь! Я вас очень люблю», — обратился Лазарев к залу под бурные аплодисменты. Видео Лазарев опубликовал в соцсетях.

Пермяки после шоу оставили в соцсетях множество восторженных отзывов. «Посчастливилось побывать на шоу Сергея Лазарева в Перми. Нет, это не шоу. Это шикарнейший музыкальный спектакль! С профессиональным шоу-балетом, отличной постановкой и хореографией номеров, которые бесподобно сочетаются с музыкой солиста. Прекрасные декорации, клипы на экране, лазерное шоу», — пишет Ирина Тетенова. Лера Сурсякова коротко констатирует: «Плюс одна сбывшаяся мечта». «Сергей Лазарев. Мастер, артист, трудяга... невероятные эмоции! Шоу — восторг! Браво всей команде!» — делится впечатлениями Яна Ильясова.

Концерт Сергея Лазарева в Перми прошел 29 октября при полном зале ДК Солдатова. 30 октября певец даст второе шоу, на которое билетов практически не осталось.

Пермяки делятся впечатлениями от концерта Сергея Лазарева
Пермяки делятся впечатлениями от концерта Сергея Лазарева
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Певец Сергей Лазарев дал сольный концерт в Перми. Публика осталась в восторге, а сам музыкант после оваций поблагодарил пермяков и признался им в любви. «Спасибо вам огромное. Спасибо за эти невероятные эмоции. Спасибо вам, Пермь! Я вас очень люблю», — обратился Лазарев к залу под бурные аплодисменты. Видео Лазарев опубликовал в соцсетях. Пермяки после шоу оставили в соцсетях множество восторженных отзывов. «Посчастливилось побывать на шоу Сергея Лазарева в Перми. Нет, это не шоу. Это шикарнейший музыкальный спектакль! С профессиональным шоу-балетом, отличной постановкой и хореографией номеров, которые бесподобно сочетаются с музыкой солиста. Прекрасные декорации, клипы на экране, лазерное шоу», — пишет Ирина Тетенова. Лера Сурсякова коротко констатирует: «Плюс одна сбывшаяся мечта». «Сергей Лазарев. Мастер, артист, трудяга... невероятные эмоции! Шоу — восторг! Браво всей команде!» — делится впечатлениями Яна Ильясова. Концерт Сергея Лазарева в Перми прошел 29 октября при полном зале ДК Солдатова. 30 октября певец даст второе шоу, на которое билетов практически не осталось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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