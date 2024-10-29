Сергей Лазарев и пермяки обменялись восторгами

Певец Сергей Лазарев дал сольный концерт в Перми. Публика осталась в восторге, а сам музыкант после оваций поблагодарил пермяков и признался им в любви.
«Спасибо вам огромное. Спасибо за эти невероятные эмоции. Спасибо вам, Пермь! Я вас очень люблю», — обратился Лазарев к залу под бурные аплодисменты. Видео Лазарев опубликовал в соцсетях.
Пермяки после шоу оставили в соцсетях множество восторженных отзывов. «Посчастливилось побывать на шоу Сергея Лазарева в Перми. Нет, это не шоу. Это шикарнейший музыкальный спектакль! С профессиональным шоу-балетом, отличной постановкой и хореографией номеров, которые бесподобно сочетаются с музыкой солиста. Прекрасные декорации, клипы на экране, лазерное шоу», — пишет Ирина Тетенова. Лера Сурсякова коротко констатирует: «Плюс одна сбывшаяся мечта». «Сергей Лазарев. Мастер, артист, трудяга... невероятные эмоции! Шоу — восторг! Браво всей команде!» — делится впечатлениями Яна Ильясова.
Концерт Сергея Лазарева в Перми прошел 29 октября при полном зале ДК Солдатова. 30 октября певец даст второе шоу, на которое билетов практически не осталось.
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