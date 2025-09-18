Театры в выходные погрузят пермяков в эпоху СССР. Афиша

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Советской эпохе посвящены два спектакля пермских театров
Советской эпохе посвящены два спектакля пермских театров Фото:

Театралов Перми в ближайшие выходные ждет насыщенная программа. В афише есть спектакли и для детей, и для взрослых. Сразу несколько постановок предлагают зрителям погрузиться в советское прошлое.

19-20 сентября

«Три дня с Евгением Панфиловым» (12+)

На фестиваль «Три дня с Евгением Панфиловым» (12+) съедутся лучшие мастера современной хореографии. На площадке театра «Балет Евгения Панфилова» и Дома молодежи в пятницу еще можно успеть на постановки гостей из Казани и Челябинска, а в субботу на большую премьеру — спектакль-посвящение Евгению Панфилову «Поэма странствий» от хореографа-постановщика Игора Кирова из Северной Македонии.

20 сентября

«Вождь краснокожих» (6+) в театре кукол

Действие истории происходит в одном из городков американского штата Алабама. Мошенники Сэм и Билл Дрисколл крайне нуждаются в деньгах, и, чтобы раздобыть их, они похищают мальчишку местного богача. Однако бандиты не подозревают, что вскоре сами будут спасаться от неугомонного сорванца.

«Тимур и его команда» (12+) в ТЮЗе

Спектакль по книге Аркадия Гайдара, которую читали все советские дети. «Сегодня, когда в нашей стране с новой силой возрождается волонтерское движение, когда создаются новые организации для детей и подростков, книга Гайдара вновь становится актуальной. А удивительные и увлекательные приключения были интересны во все времена», — уверены в пермском ТЮЗе.

21 сентября

«Золушка» (12+) в театре оперы и балета

В пермском балете сюжет о девушке, которая много работает и находит свое счастье, перенесен в театральную среду конца 1950-х. Прием «театр в театре» позволяет воплощать действие балета Сергея Прокофьева и в советских реалиях, и в пространстве волшебной сказки. Главная героиня спектакля — юная балерина Вера Надеждина, которая готовит партию Золушки в новом балете. На ее руку и сердце претендуют сразу два принца — звезда Парижской оперы Франсуа Ренар и начинающий советский балетмейстер Юрий Звездочкин. Нелегкий выбор разрешается просто: за героиню его делает само время и ее окружение.

«Три поросенка» (0+) в театре кукол

История о приключениях маленьких поросят известна многим. Режиссер-постановщик пермского спектакля Сергей Иванников попытался по-новому прочитать ее. В его версии все роли исполняют женщины, а сам спектакль превращается в балаган с переодеванием, музыкой и шутками, в духе уличного театра скоморохов. Даже волк предстает не страшным и злобным, а очень милым и робким.

«Капризка» (6+) в ТЮЗе

Сказка Владимира Воробьева «Капризка» знакома каждому пермяку. Драматург Ксения Жаркова и композитор Никита Савостин дали ей новую жизнь, превратив в музыкальную историю. «Удивительные и веселые приключения Павлика, Наташи, Бабушки, конечно, озорного Капризки и других героев в идеальном городе Камареченске порадуют зрителей всех возрастов и еще раз напомнят, что не бывает плохих детей, а воспитание — это не дрессура, а любовь и взаимопонимание», — говорят авторы постановки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Театралов Перми в ближайшие выходные ждет насыщенная программа. В афише есть спектакли и для детей, и для взрослых. Сразу несколько постановок предлагают зрителям погрузиться в советское прошлое. 19-20 сентября «Три дня с Евгением Панфиловым» (12+) На фестиваль «Три дня с Евгением Панфиловым» (12+) съедутся лучшие мастера современной хореографии. На площадке театра «Балет Евгения Панфилова» и Дома молодежи в пятницу еще можно успеть на постановки гостей из Казани и Челябинска, а в субботу на большую премьеру — спектакль-посвящение Евгению Панфилову «Поэма странствий» от хореографа-постановщика Игора Кирова из Северной Македонии. 20 сентября «Вождь краснокожих» (6+) в театре кукол Действие истории происходит в одном из городков американского штата Алабама. Мошенники Сэм и Билл Дрисколл крайне нуждаются в деньгах, и, чтобы раздобыть их, они похищают мальчишку местного богача. Однако бандиты не подозревают, что вскоре сами будут спасаться от неугомонного сорванца. «Тимур и его команда» (12+) в ТЮЗе Спектакль по книге Аркадия Гайдара, которую читали все советские дети. «Сегодня, когда в нашей стране с новой силой возрождается волонтерское движение, когда создаются новые организации для детей и подростков, книга Гайдара вновь становится актуальной. А удивительные и увлекательные приключения были интересны во все времена», — уверены в пермском ТЮЗе. 21 сентября «Золушка» (12+) в театре оперы и балета В пермском балете сюжет о девушке, которая много работает и находит свое счастье, перенесен в театральную среду конца 1950-х. Прием «театр в театре» позволяет воплощать действие балета Сергея Прокофьева и в советских реалиях, и в пространстве волшебной сказки. Главная героиня спектакля — юная балерина Вера Надеждина, которая готовит партию Золушки в новом балете. На ее руку и сердце претендуют сразу два принца — звезда Парижской оперы Франсуа Ренар и начинающий советский балетмейстер Юрий Звездочкин. Нелегкий выбор разрешается просто: за героиню его делает само время и ее окружение. «Три поросенка» (0+) в театре кукол История о приключениях маленьких поросят известна многим. Режиссер-постановщик пермского спектакля Сергей Иванников попытался по-новому прочитать ее. В его версии все роли исполняют женщины, а сам спектакль превращается в балаган с переодеванием, музыкой и шутками, в духе уличного театра скоморохов. Даже волк предстает не страшным и злобным, а очень милым и робким. «Капризка» (6+) в ТЮЗе Сказка Владимира Воробьева «Капризка» знакома каждому пермяку. Драматург Ксения Жаркова и композитор Никита Савостин дали ей новую жизнь, превратив в музыкальную историю. «Удивительные и веселые приключения Павлика, Наташи, Бабушки, конечно, озорного Капризки и других героев в идеальном городе Камареченске порадуют зрителей всех возрастов и еще раз напомнят, что не бывает плохих детей, а воспитание — это не дрессура, а любовь и взаимопонимание», — говорят авторы постановки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...