Театралов Перми в ближайшие выходные ждет насыщенная программа. В афише есть спектакли и для детей, и для взрослых. Сразу несколько постановок предлагают зрителям погрузиться в советское прошлое.
19-20 сентября
«Три дня с Евгением Панфиловым» (12+)
На фестиваль «Три дня с Евгением Панфиловым» (12+) съедутся лучшие мастера современной хореографии. На площадке театра «Балет Евгения Панфилова» и Дома молодежи в пятницу еще можно успеть на постановки гостей из Казани и Челябинска, а в субботу на большую премьеру — спектакль-посвящение Евгению Панфилову «Поэма странствий» от хореографа-постановщика Игора Кирова из Северной Македонии.
20 сентября
«Вождь краснокожих» (6+) в театре кукол
Действие истории происходит в одном из городков американского штата Алабама. Мошенники Сэм и Билл Дрисколл крайне нуждаются в деньгах, и, чтобы раздобыть их, они похищают мальчишку местного богача. Однако бандиты не подозревают, что вскоре сами будут спасаться от неугомонного сорванца.
«Тимур и его команда» (12+) в ТЮЗе
Спектакль по книге Аркадия Гайдара, которую читали все советские дети. «Сегодня, когда в нашей стране с новой силой возрождается волонтерское движение, когда создаются новые организации для детей и подростков, книга Гайдара вновь становится актуальной. А удивительные и увлекательные приключения были интересны во все времена», — уверены в пермском ТЮЗе.
21 сентября
«Золушка» (12+) в театре оперы и балета
В пермском балете сюжет о девушке, которая много работает и находит свое счастье, перенесен в театральную среду конца 1950-х. Прием «театр в театре» позволяет воплощать действие балета Сергея Прокофьева и в советских реалиях, и в пространстве волшебной сказки. Главная героиня спектакля — юная балерина Вера Надеждина, которая готовит партию Золушки в новом балете. На ее руку и сердце претендуют сразу два принца — звезда Парижской оперы Франсуа Ренар и начинающий советский балетмейстер Юрий Звездочкин. Нелегкий выбор разрешается просто: за героиню его делает само время и ее окружение.
«Три поросенка» (0+) в театре кукол
История о приключениях маленьких поросят известна многим. Режиссер-постановщик пермского спектакля Сергей Иванников попытался по-новому прочитать ее. В его версии все роли исполняют женщины, а сам спектакль превращается в балаган с переодеванием, музыкой и шутками, в духе уличного театра скоморохов. Даже волк предстает не страшным и злобным, а очень милым и робким.
«Капризка» (6+) в ТЮЗе
Сказка Владимира Воробьева «Капризка» знакома каждому пермяку. Драматург Ксения Жаркова и композитор Никита Савостин дали ей новую жизнь, превратив в музыкальную историю. «Удивительные и веселые приключения Павлика, Наташи, Бабушки, конечно, озорного Капризки и других героев в идеальном городе Камареченске порадуют зрителей всех возрастов и еще раз напомнят, что не бывает плохих детей, а воспитание — это не дрессура, а любовь и взаимопонимание», — говорят авторы постановки.
