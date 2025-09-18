Бастрыкин потребовал доклад по делу об истязании детей в Пермском крае

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе проверки по поводу возможного нарушения прав несовершеннолетних в Березниковском округе (Пермский край). Поводом для этого послужил сюжет, вышедший на федеральном телеканале, в котором были озвучены сведения о случаях истязания детей. Об этом сообщает telegram-канал СК РФ.
«В центральный аппарат СК России представят доклад о нарушении прав детей в Пермском крае. В эфире программы на федеральном канале обсуждалась история жителей Березниковского округа и их несовершеннолетних детей. Упоминались факты истязания детей, возможное вовлечение ребенка в преступную деятельность и другие неправомерные действия родителей», — сказано в telegram-канале ведомства.
Следственные органы начали проверку в связи с возможным бездействием профилактических структур. По распоряжению руководителя Следственного комитета Российской Федерации, исполняющему обязанности главы следственного управления СК РФ по Пермскому краю В.А. Сафонову поручено предоставить доклад о ходе проверки, а также дать разъяснения по вопросам, поднятым в программе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!