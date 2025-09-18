Бастрыкин потребовал доклад по делу об истязании детей в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава СК России дал поручение доложить о ходе проверки
Глава СК России дал поручение доложить о ходе проверки Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе проверки по поводу возможного нарушения прав несовершеннолетних в  Березниковском округе (Пермский край). Поводом для этого послужил сюжет, вышедший на федеральном телеканале, в котором были озвучены сведения о случаях истязания детей. Об этом сообщает telegram-канал СК РФ.

«В центральный аппарат СК России представят доклад о нарушении прав детей в Пермском крае. В эфире программы на федеральном канале обсуждалась история жителей Березниковского округа и их несовершеннолетних детей. Упоминались факты истязания детей, возможное вовлечение ребенка в преступную деятельность и другие неправомерные действия родителей», — сказано в telegram-канале ведомства.

Следственные органы начали проверку в связи с возможным бездействием профилактических структур. По распоряжению руководителя Следственного комитета Российской Федерации, исполняющему обязанности главы следственного управления СК РФ по Пермскому краю В.А. Сафонову поручено предоставить доклад о ходе проверки, а также дать разъяснения по вопросам, поднятым в программе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе проверки по поводу возможного нарушения прав несовершеннолетних в  Березниковском округе (Пермский край). Поводом для этого послужил сюжет, вышедший на федеральном телеканале, в котором были озвучены сведения о случаях истязания детей. Об этом сообщает telegram-канал СК РФ. «В центральный аппарат СК России представят доклад о нарушении прав детей в Пермском крае. В эфире программы на федеральном канале обсуждалась история жителей Березниковского округа и их несовершеннолетних детей. Упоминались факты истязания детей, возможное вовлечение ребенка в преступную деятельность и другие неправомерные действия родителей», — сказано в telegram-канале ведомства. Следственные органы начали проверку в связи с возможным бездействием профилактических структур. По распоряжению руководителя Следственного комитета Российской Федерации, исполняющему обязанности главы следственного управления СК РФ по Пермскому краю В.А. Сафонову поручено предоставить доклад о ходе проверки, а также дать разъяснения по вопросам, поднятым в программе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...