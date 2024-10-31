В Перми исполнят мечту Александра Пушкина

В «Ночь искусств» в Перми пройдет вечер поэзии Пушкина и фламенко
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вечер, посвященный Александру Пушкину, ждет гостей библиотеки Горького
Вечер, посвященный Александру Пушкину, ждет гостей библиотеки Горького Фото:

В Перми библиотека имени Горького в рамках акции «Ночь искусств» представит программу, посвященную Испании и творчеству Александра Пушкина. Поэт в Испании никогда не был, но писал он ней. В библиотеке говорят, что своим мероприятием исполнят мечту Пушкина.

«Пушкин писал о танцовщицах фламенко и бое быков, но ни разу не был в этой южной стране. Мы соединили его поэзию с нашими постановками. Тем самым исполнили мечту Александра Сергеевича — побывать в стране корриды, звонких каблуков и шумных улиц», — говорится в анонсе акции.

Музыкально-танцевальная программа «Я помню чудное фламенко» пройдет в Интерактивном зале библиотеки 3 ноября. Акция «Ночь искусств» пройдет в России 3-4 ноября. В ней участвуют многие учреждения культуры. Например, Пермская художественная галерея в воскресенье откроет реставрационные мастерские. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми библиотека имени Горького в рамках акции «Ночь искусств» представит программу, посвященную Испании и творчеству Александра Пушкина. Поэт в Испании никогда не был, но писал он ней. В библиотеке говорят, что своим мероприятием исполнят мечту Пушкина. «Пушкин писал о танцовщицах фламенко и бое быков, но ни разу не был в этой южной стране. Мы соединили его поэзию с нашими постановками. Тем самым исполнили мечту Александра Сергеевича — побывать в стране корриды, звонких каблуков и шумных улиц», — говорится в анонсе акции. Музыкально-танцевальная программа «Я помню чудное фламенко» пройдет в Интерактивном зале библиотеки 3 ноября. Акция «Ночь искусств» пройдет в России 3-4 ноября. В ней участвуют многие учреждения культуры. Например, Пермская художественная галерея в воскресенье откроет реставрационные мастерские. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...