В Перми исполнят мечту Александра Пушкина

В Перми библиотека имени Горького в рамках акции «Ночь искусств» представит программу, посвященную Испании и творчеству Александра Пушкина. Поэт в Испании никогда не был, но писал он ней. В библиотеке говорят, что своим мероприятием исполнят мечту Пушкина.
«Пушкин писал о танцовщицах фламенко и бое быков, но ни разу не был в этой южной стране. Мы соединили его поэзию с нашими постановками. Тем самым исполнили мечту Александра Сергеевича — побывать в стране корриды, звонких каблуков и шумных улиц», — говорится в анонсе акции.
Музыкально-танцевальная программа «Я помню чудное фламенко» пройдет в Интерактивном зале библиотеки 3 ноября. Акция «Ночь искусств» пройдет в России 3-4 ноября. В ней участвуют многие учреждения культуры. Например, Пермская художественная галерея в воскресенье откроет реставрационные мастерские.
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