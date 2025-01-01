01 января 2025

В пермском селе водитель насмерть сбил пешехода, стоявшего на дороге. Видео

В Пермском крае водитель на «Ладе» насмерть сбил пешехода
© Служба новостей «URA.RU»
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По факту ДТП в Юсьвинском округе проводится проверка
По факту ДТП в Юсьвинском округе проводится проверка Фото:

В селе Крохалево Юсьвинскоо округа Пермского края автомобилист наехал на пешехода, стоявшего на проезжей части. ДТП произошло утром 2 января, сообщает краевая Госавтоинспекция в Telegram. По информации ведомства, пешеход получил травму, несовместимую с жизнью.

«2 января в 4:30 по улице Центральная со стороны улицы Строителей в направлении улицы Пореченская села Крохалево двигался автомобиль „Лада“. Около дома №25 водитель совершил наезд на пешехода 1984 года рождения. В результате ДТП пешеход получил смертельную травму», информирует Госавтоинспекция Прикамья.

Также уточняется, что легковым автомобилем управлял водитель 1988 года рождения. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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В селе Крохалево Юсьвинскоо округа Пермского края автомобилист наехал на пешехода, стоявшего на проезжей части. ДТП произошло утром 2 января, сообщает краевая Госавтоинспекция в Telegram. По информации ведомства, пешеход получил травму, несовместимую с жизнью. «2 января в 4:30 по улице Центральная со стороны улицы Строителей в направлении улицы Пореченская села Крохалево двигался автомобиль „Лада“. Около дома №25 водитель совершил наезд на пешехода 1984 года рождения. В результате ДТП пешеход получил смертельную травму», информирует Госавтоинспекция Прикамья. Также уточняется, что легковым автомобилем управлял водитель 1988 года рождения. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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