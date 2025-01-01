Рост тарифов и возобновление маршрутов: пермские «Горнолыжные экспрессы» запустят после простоя

В Пермском крае со 2 января вновь начнут ходить «Горнолыжные экспрессы» до горнолыжных курортов «Губаха» и «Такман». Электропоезда не курсировали по маршруту 28 декабря, в последний день старого года и первый день — нового, напоминает пресс-служба «Пермской пригородной компании».
«Скоростные электропоезда вновь будут уезжать со станции „Пермь-II“ со 2 января. Электричка в Губаху отправится в 07:05 (прибытие в 10:20), в Чусовой — в 08:32 (прибытие в 11:30)», — указано в telegram-канале железнодорожников. В обратном направлении экспресс из Губахи поедет в 17:55, из Чусового — в 16:50.
Пассажиров предупредили, что с 1 января изменилась стоимости проезда. В одну сторону цена единого билета (электропоезд + автобус) в Губаху составит 595 рублей, в Чусовой — от 369 руб. Автобус до «Такмана» будет оплачиваться отдельно. Студенты и школьники имеют право на 50% скидку.
Скоростные электрички запустили в Чусовой и Губаха в начале декабря прошлого года. В очередное изменение в расписании «Горнолыжных экспрессов» произойдет 5 января. Составы в этот день не будут ездить.
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