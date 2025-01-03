ВСУ пытались устроить теракт на узловой подстанции в ДНР

В период новогодних праздников Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов пытались атаковать гражданскую инфраструктуру Донецкой Народной Республики 72 раза. Все БПЛА были перехвачены и подавлены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ РФ.
«За время новогодних праздников системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы „Купол Донбасса“ подавлены 72 беспилотника над Донецком и Макеевкой», — сказано в сообщении УФСБ России по ДНР.
Сообщается, что одной из целей, которую пытались атаковать ВСУ, была узловая станция. Она питает несколько районов Макеевки и Донецка. Кроме того, к ней подключены промышленные предприятия. В ее сторону солдаты Вооруженных сил Украины направили беспилотник самолетного типа. К дрону было прикреплено более 15 килограммов взрывчатки, сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР.
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