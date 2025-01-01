Пермяков предупредили о закрытии главного ледового городка на эспланаде

В Перми в пятницу, 3 января прекратит работу ледовый городок «Большое пермское чаепитие» на городской эспланаде. Это связано с кратковременным потеплением, которое ожидается в краевой столице в ближайшие сутки. Информацию разместило муниципальное учреждение «Пермская дирекция» (ранее — МАУ «Агентство социокультурых проектов города Перми).
«В эту пятницу синоптики обещают повышение температуры воздуха до плюс одного градуса. По нормам эксплуатировать ледяные сооружения можно от минус 4 градусов. В связи с этим, главный ледовый городок Перми 3 января будет закрыт», — предупредили в учреждении. Как отмечают в «Пермской дирекции, временные ограничения на посещение ледового городка вводятся прежде всего, для безопасности пермяков.
Во время кратковременной паузы специалисты восстановят ледовые скульптуры. При благоприятных метеоусловиях, главный ледовый городок вновь откроется для посещения с 12:00 4 января. URA.RU рассказывало, что 3 января в Перми ожидается потепление, после которого вновь установится отрицательная температура. Повышение температуры воздуха будет сопровождаться снегопадами.
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