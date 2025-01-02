Главный старт сезона для юных прыгунов на лыжах пройдет в Пермском крае

В Пермском крае пройдут традиционные детские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина «Рождественское турне». В этом году они пройдут в 20 раз и соберут 150 спортсменов в возрасте от 8 до 13 лет из России, Казахстана и Республики Беларусь.
«В субботу, 4 января, в Перми откроется „Рождественское турне“ — традиционные детские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина. На следующий день события турнира перенесутся в Лысьву. Финальный день проходил пройдет в Чайковском 8 января», — сообщается в социальной сети «Вконтакте» организатора соревнований.
Уточняется, что в этом году этапы «Рождественское турне» на территории Пермского края пройдут на трамплинных комплексах в Перми, Лысьве и Чайковском. В 2024 году команда Пермского края впервые за последние несколько лет завоевала Большой кубок «Рождественского турне».
Программа соревнований:
Пермь — 4 января
10:15–12:50 — Соревнования на трамплине К-20
13:00–15:30 — Соревнования на трамплине К-40
Лысьва — 5 января
11:15 — Пробные попытки на трамплине К-40 (1 прыжок)
12:15–13:30 — Соревнования на трамплине К-40
13:50–15:45 — Соревнования на трамплине К-20
Чайковский — 7 января
10:00 — Старт на трамплине К-20
13:00 — Старт на трамплине К-40
19:00–20:30 — Цифровые соревнования, Диджитал-этап
Чайковский — 8 января
10:00 — Финальные соревнования на трамплине К-40
12:00 — Командный микст на трамплине К-40 (Финал Фиджитал)
13:40 — Пробная серия прыжков на трамплине К-65
14:15 — Первая зачетная попытка на трамплине К-65
13:30 — Финальный раунд на трамплине К-65
«Рождественское турне» — традиционные детские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина, проходящие в Прикамье в дни зимних каникул с 2006 года. Это единственные в России соревнования, ежегодно собирающие до 150 участников со всех уголков России. В 2016-2024 году в соревнованиях приняли участие юные летающие лыжники из Казахстана, Беларуси, Польши, Чехии, Словакии, Финляндии и Болгарии.
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