01 января 2025
31 декабря 2024

Самый веселый рейс: пермяки пили шампанское и пели под караоке на борту «Победы». Видео

Для пассажиров из Перми устроили в самолете новогоднее шоу с вином и караоке
© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодний рейс авиакомпании «Победа» из Перми до Москвы претендует на звание самого веселого в году. А все потому, что перевозчик устроил для пассажиров праздник с викториной, караоке, угощениями и подарками. Об этом пишет telegram-канал «Авиаторщина».

«Караоке, фотосессия, игристое — все на борту „Победы“ минувшей ночью. Таких радостных бортпроводников мы еще не видели: они разгуливали по салону в шапках с помпонами и микрофоном, пели и танцевали», — указано в мессенджере.

Рейс DP2025 стал особенным. Его назвали «Победа» — «Опять 2025». Пассажиры, воспользовавшиеся услугой, совершили настоящее путешествие во времени. Они вылетели из Перми 1 января 2025 года, а в столичном аэропорту приземлились 31 декабря 2024-го. Хитрость кроется в смене часовых поясов.

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Новогодний рейс авиакомпании «Победа» из Перми до Москвы претендует на звание самого веселого в году. А все потому, что перевозчик устроил для пассажиров праздник с викториной, караоке, угощениями и подарками. Об этом пишет telegram-канал «Авиаторщина». «Караоке, фотосессия, игристое — все на борту „Победы“ минувшей ночью. Таких радостных бортпроводников мы еще не видели: они разгуливали по салону в шапках с помпонами и микрофоном, пели и танцевали», — указано в мессенджере. Рейс DP2025 стал особенным. Его назвали «Победа» — «Опять 2025». Пассажиры, воспользовавшиеся услугой, совершили настоящее путешествие во времени. Они вылетели из Перми 1 января 2025 года, а в столичном аэропорту приземлились 31 декабря 2024-го. Хитрость кроется в смене часовых поясов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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