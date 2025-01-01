Пермяки с голым торсом пробежали 2025 метров по городской набережной

Десятки человек приняли участие 1 января в ежегодном массовом мероприятии «Забег обещаний». Горожане пробежали по набережной Камы символические 2025 метров. Представители зимнего клуба плавания «Тонус» вышли на пробежку с голым торсом, сообщается на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».
«1 января 2025 года на набережной реки Камы в Перми прошел традиционный „Забег обещаний“. Пловцы клуба „Тонус“, несмотря на шестиградусный мороз, пробежали дистанцию в 2025 метров с голым торсом и позитивными эмоциями», — сообщается на странице клуба закаливания и зимнего плавания.
Также URA.RU рассказывало о «Трезвой пробежке». По уже сложившейся традиции забег прошел в Перми 1 января. Он стартовал от сквера им. Субботина и прошел вдоль Комсомольского проспекта.
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