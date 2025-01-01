01 января 2025
31 декабря 2024

Пермяки с голым торсом пробежали 2025 метров по городской набережной

© Служба новостей «URA.RU»
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Горожане приняли участие в «Забеге обещаний» (архивное фото)
Горожане приняли участие в «Забеге обещаний» (архивное фото) Фото:

Десятки человек приняли участие 1 января в ежегодном массовом мероприятии «Забег обещаний». Горожане пробежали по набережной Камы символические 2025 метров. Представители зимнего клуба плавания «Тонус» вышли на пробежку с голым торсом, сообщается на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

«1 января 2025 года на набережной реки Камы в Перми прошел традиционный „Забег обещаний“. Пловцы клуба „Тонус“, несмотря на шестиградусный мороз, пробежали дистанцию в 2025 метров с голым торсом и позитивными эмоциями», — сообщается на странице клуба закаливания и зимнего плавания.

Также URA.RU рассказывало о «Трезвой пробежке». По уже сложившейся традиции забег прошел в Перми 1 января. Он стартовал от сквера им. Субботина и прошел вдоль Комсомольского проспекта.

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Десятки человек приняли участие 1 января в ежегодном массовом мероприятии «Забег обещаний». Горожане пробежали по набережной Камы символические 2025 метров. Представители зимнего клуба плавания «Тонус» вышли на пробежку с голым торсом, сообщается на странице клуба в соцсети «ВКонтакте». «1 января 2025 года на набережной реки Камы в Перми прошел традиционный „Забег обещаний“. Пловцы клуба „Тонус“, несмотря на шестиградусный мороз, пробежали дистанцию в 2025 метров с голым торсом и позитивными эмоциями», — сообщается на странице клуба закаливания и зимнего плавания. Также URA.RU рассказывало о «Трезвой пробежке». По уже сложившейся традиции забег прошел в Перми 1 января. Он стартовал от сквера им. Субботина и прошел вдоль Комсомольского проспекта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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