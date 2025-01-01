В зоне СВО погиб военнослужащий из Пермского края Дмитрий Некрасов

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб боец Дмитрий Некрасов из Прикамья. Его похоронили в самом конце прошлого года, сообщила мэрия Суксунского округа.
«Мы проводили в последний путь нашего земляка — Дмитрия Некрасова. Он погиб во время выполнения боевого задания в ходе СВО. С честью и достоинством, проявив стойкость и мужество, Дмитрий Геннадьевич остался верным Родине, ценой своей жизни старался сохранить мир и покой в нашей стране», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».
Прощание прошло в Доме культуры села Торговище. Церемонию провели 31 декабря 2024 года.
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