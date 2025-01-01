01 января 2025
31 декабря 2024

В зоне СВО погиб военнослужащий из Пермского края Дмитрий Некрасов

© Служба новостей «URA.RU»
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Бойца проводили в последний путь
Бойца проводили в последний путь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб боец Дмитрий Некрасов из Прикамья. Его похоронили в самом конце прошлого года, сообщила мэрия Суксунского округа.

«Мы проводили в последний путь нашего земляка — Дмитрия Некрасова. Он погиб во время выполнения боевого задания в ходе СВО. С честью и достоинством, проявив стойкость и мужество, Дмитрий Геннадьевич остался верным Родине, ценой своей жизни старался сохранить мир и покой в нашей стране», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Прощание прошло в Доме культуры села Торговище. Церемонию провели 31 декабря 2024 года.

Власти выразили соболезнования родным и близким погибшего бойца
Власти выразили соболезнования родным и близким погибшего бойца
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В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб боец Дмитрий Некрасов из Прикамья. Его похоронили в самом конце прошлого года, сообщила мэрия Суксунского округа. «Мы проводили в последний путь нашего земляка — Дмитрия Некрасова. Он погиб во время выполнения боевого задания в ходе СВО. С честью и достоинством, проявив стойкость и мужество, Дмитрий Геннадьевич остался верным Родине, ценой своей жизни старался сохранить мир и покой в нашей стране», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте». Прощание прошло в Доме культуры села Торговище. Церемонию провели 31 декабря 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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