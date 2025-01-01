01 января 2025

МЧС: в Пермском крае открылись еще две ледовые переправы

Всего на территории Прикамья действует шесть ледовых переправ
© Служба новостей «URA.RU»
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Всего на территории Пермского края действует шесть ледовых переправ
Всего на территории Пермского края действует шесть ледовых переправ Фото:

На территории Гайнского округа Пермского края заработали еще две переправы. Они стали уже пятой и шестой по счету, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«В Гайнском муниципальном округе открылись две ледовые переправы. Одна через реку Каму в районе поселка. Касимовка в створе автомобильной дороги » Верхняя- Старица — Касимовка». Ее грузоподъемность — до 10 тонн. Вторая — через Кама в районе поселка Кебраты в створе автомобильной дороги «Лугдын-Кебраты». Ее грузоподъемностью — до пяти тонн», — рассказали спасатели.

В регионе уже действуют четыре другие переправы. МЧС предупреждает о необходимости соблюдения правил безопасности при их пересечении. Скорость выезда на лед не должна превышать 10 километров в час.

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На территории Гайнского округа Пермского края заработали еще две переправы. Они стали уже пятой и шестой по счету, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. «В Гайнском муниципальном округе открылись две ледовые переправы. Одна через реку Каму в районе поселка. Касимовка в створе автомобильной дороги » Верхняя- Старица — Касимовка». Ее грузоподъемность — до 10 тонн. Вторая — через Кама в районе поселка Кебраты в створе автомобильной дороги «Лугдын-Кебраты». Ее грузоподъемностью — до пяти тонн», — рассказали спасатели. В регионе уже действуют четыре другие переправы. МЧС предупреждает о необходимости соблюдения правил безопасности при их пересечении. Скорость выезда на лед не должна превышать 10 километров в час.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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