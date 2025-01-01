01 января 2025

В Перми часть микрорайона Парковый ушла под воду из-за прорыва трубы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В ближайшее время «Новогор-Прикамье» приступит к устранению последствий аварии на сетях водоснабжения
В ближайшее время «Новогор-Прикамье» приступит к устранению последствий аварии на сетях водоснабжения Фото:

В Перми утром 2 января затопило часть микрорайона Парковый. Видео размещено в telegram-каналах. В компании «НОВОГОР-Прикамье» URA.RU рассказали, что причиной случившегося стал прорыв трубы по адресу проспект Парковый, 30/1.

«Бригада оперативно выехала на место для обследования и локализации утечки. В 10:00 часов участок водопровода был отключен, утечка прекращена», — сообщили агентству в пресс-службе «НОВОГОР-Прикамье».

В компании также подчеркнули, что все потребители микрорайона подключены к водоснабжению благодаря своевременному переключению на сети. В ближайшее время спецтехника приступит устранению последствий утечки на водопроводе.

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В Перми утром 2 января затопило часть микрорайона Парковый. Видео размещено в telegram-каналах. В компании «НОВОГОР-Прикамье» URA.RU рассказали, что причиной случившегося стал прорыв трубы по адресу проспект Парковый, 30/1. «Бригада оперативно выехала на место для обследования и локализации утечки. В 10:00 часов участок водопровода был отключен, утечка прекращена», — сообщили агентству в пресс-службе «НОВОГОР-Прикамье». В компании также подчеркнули, что все потребители микрорайона подключены к водоснабжению благодаря своевременному переключению на сети. В ближайшее время спецтехника приступит устранению последствий утечки на водопроводе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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