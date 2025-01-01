В Перми утром 2 января затопило часть микрорайона Парковый. Видео размещено в telegram-каналах. В компании «НОВОГОР-Прикамье» URA.RU рассказали, что причиной случившегося стал прорыв трубы по адресу проспект Парковый, 30/1.
«Бригада оперативно выехала на место для обследования и локализации утечки. В 10:00 часов участок водопровода был отключен, утечка прекращена», — сообщили агентству в пресс-службе «НОВОГОР-Прикамье».
В компании также подчеркнули, что все потребители микрорайона подключены к водоснабжению благодаря своевременному переключению на сети. В ближайшее время спецтехника приступит устранению последствий утечки на водопроводе.
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