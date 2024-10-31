31 октября 2024

В аэропорту Кольцово встала огромная часовая очередь. Фото

В аэропорту Кольцово образовалась часовая очередь на выход в город
© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация в аэропорту Кольцово в связи с эпидемией коронавируса в Китае. Екатеринбург, аэропорт кольцово, таможенный контроль
Очередь образовалась из-за повторной перепроверки багажа пассажиров (архивное фото) Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово образовалась огромная часовая очередь из-за проверки багажа после прохождения паспортного контроля. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«В Кольцово решили в зеленом коридоре после паспортного контроля проверить у всех прибывающих багаж… Соответственно это создало часовую очередь на выход в город», — передает возмущения очевидца telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу аэропорта за комментарием. Ответ ожидается.

Очередь в аэропорту Кольцово
Очередь в аэропорту Кольцово
Фото:

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово образовалась огромная часовая очередь из-за проверки багажа после прохождения паспортного контроля. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «В Кольцово решили в зеленом коридоре после паспортного контроля проверить у всех прибывающих багаж… Соответственно это создало часовую очередь на выход в город», — передает возмущения очевидца telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу аэропорта за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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