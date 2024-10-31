Очередь образовалась из-за повторной перепроверки багажа пассажиров (архивное фото)
В екатеринбургском аэропорту Кольцово образовалась огромная часовая очередь из-за проверки багажа после прохождения паспортного контроля. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«В Кольцово решили в зеленом коридоре после паспортного контроля проверить у всех прибывающих багаж… Соответственно это создало часовую очередь на выход в город», — передает возмущения очевидца telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу аэропорта за комментарием. Ответ ожидается.
Очередь в аэропорту Кольцово
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