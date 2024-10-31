31 октября 2024

В Екатеринбурге уничтожили работу художника, попавшего под пресс силовиков. Фото

В Екатеринбурге закрасили работу художника Ильи Мозги
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, кредит, надпись, мозги илья, финансовое рабство, кредитная история
Надпись появилась в 2019 году Фото:

В Екатеринбурге коммунальные службы закрасили работу уличного художника Ильи Мозги, к которому приходили с обысками в марте 2024 года. Граффити появилось шесть лет назад недалеко от здания правительства, гостиницы Hyatt и «Екатеринбург Сити».

Илья Мозги охарактеризовал эту работу как размышление офисного клерка, где нехватка времени из-за постоянной рутины — это норма. «Ночь в моей интерпретации является кредитом, не самым приятным и „светлым“ периодом жизни. Когда никому не должен, спится крепче», — говорил автор.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу мэрии, ответ ожидается. Илья Мозги в разговоре с корреспондентом отметил, что, к сожалению, в этом сезоне не стало четырех его работ-долгожителей. «Мотивы коммунальщиков мне неизвестны», — отметил художник.

Также около двух недель назад от рук неизвестных пострадала надпись «Одним словом не описать (я пробовал)» от Ильи Мозги. Сначала кто-то частично закрасил граффити и написал нецензурное слово, а после работу скрыли краской полностью.

Теперь работу скрывает слой черной краски
Теперь работу скрывает слой черной краски
Фото:

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В Екатеринбурге коммунальные службы закрасили работу уличного художника Ильи Мозги, к которому приходили с обысками в марте 2024 года. Граффити появилось шесть лет назад недалеко от здания правительства, гостиницы Hyatt и «Екатеринбург Сити». Илья Мозги охарактеризовал эту работу как размышление офисного клерка, где нехватка времени из-за постоянной рутины — это норма. «Ночь в моей интерпретации является кредитом, не самым приятным и „светлым“ периодом жизни. Когда никому не должен, спится крепче», — говорил автор. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу мэрии, ответ ожидается. Илья Мозги в разговоре с корреспондентом отметил, что, к сожалению, в этом сезоне не стало четырех его работ-долгожителей. «Мотивы коммунальщиков мне неизвестны», — отметил художник. Также около двух недель назад от рук неизвестных пострадала надпись «Одним словом не описать (я пробовал)» от Ильи Мозги. Сначала кто-то частично закрасил граффити и написал нецензурное слово, а после работу скрыли краской полностью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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