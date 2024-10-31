В Екатеринбурге коммунальные службы закрасили работу уличного художника Ильи Мозги, к которому приходили с обысками в марте 2024 года. Граффити появилось шесть лет назад недалеко от здания правительства, гостиницы Hyatt и «Екатеринбург Сити».
Илья Мозги охарактеризовал эту работу как размышление офисного клерка, где нехватка времени из-за постоянной рутины — это норма. «Ночь в моей интерпретации является кредитом, не самым приятным и „светлым“ периодом жизни. Когда никому не должен, спится крепче», — говорил автор.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу мэрии, ответ ожидается. Илья Мозги в разговоре с корреспондентом отметил, что, к сожалению, в этом сезоне не стало четырех его работ-долгожителей. «Мотивы коммунальщиков мне неизвестны», — отметил художник.
Также около двух недель назад от рук неизвестных пострадала надпись «Одним словом не описать (я пробовал)» от Ильи Мозги. Сначала кто-то частично закрасил граффити и написал нецензурное слово, а после работу скрыли краской полностью.
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