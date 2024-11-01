В каждом районе Екатеринбурга обустроят новые площадки для собак

01 ноября 2024 в 13:52 Размер текста - 17 +

В Орджоникидзевском и Ленинском районах работает только по одной площадке Фото: Илья Московец © URA.RU В каждом районе Екатеринбурга появится минимум одна новая площадка для выгула собак. С таким поручением мэр Алексей Орлов обратился к руководителям районов города. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации. «На территории города есть определенное количество площадок для животных. Однако эти пространства до сих пор не являются общедоступными. Поэтому в следующем году в каждом районе уральской столицы должна появиться, как минимум, еще одна площадка для выгула собак», — сказал Орлов. Сейчас в различных районах Екатеринбурга уже работают площадки для выгула собак, их количество варьируется от одной до девяти в зависимости. В дополнение к этому, горожане активно участвуют в инициативах по обустройству площадок во дворах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В каждом районе Екатеринбурга появится минимум одна новая площадка для выгула собак. С таким поручением мэр Алексей Орлов обратился к руководителям районов города. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации. «На территории города есть определенное количество площадок для животных. Однако эти пространства до сих пор не являются общедоступными. Поэтому в следующем году в каждом районе уральской столицы должна появиться, как минимум, еще одна площадка для выгула собак», — сказал Орлов. Сейчас в различных районах Екатеринбурга уже работают площадки для выгула собак, их количество варьируется от одной до девяти в зависимости. В дополнение к этому, горожане активно участвуют в инициативах по обустройству площадок во дворах.