В каждом районе Екатеринбурга обустроят новые площадки для собак

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Визит Алексея Орлова во дворы Железнодорожного района. Екатеринбург , собака, выгул собак, собачья площадка
В Орджоникидзевском и Ленинском районах работает только по одной площадке Фото:

В каждом районе Екатеринбурга появится минимум одна новая площадка для выгула собак. С таким поручением мэр Алексей Орлов обратился к руководителям районов города. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

«На территории города есть определенное количество площадок для животных. Однако эти пространства до сих пор не являются общедоступными. Поэтому в следующем году в каждом районе уральской столицы должна появиться, как минимум, еще одна площадка для выгула собак», — сказал Орлов.

Сейчас в различных районах Екатеринбурга уже работают площадки для выгула собак, их количество варьируется от одной до девяти в зависимости. В дополнение к этому, горожане активно участвуют в инициативах по обустройству площадок во дворах.

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В каждом районе Екатеринбурга появится минимум одна новая площадка для выгула собак. С таким поручением мэр Алексей Орлов обратился к руководителям районов города. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации. «На территории города есть определенное количество площадок для животных. Однако эти пространства до сих пор не являются общедоступными. Поэтому в следующем году в каждом районе уральской столицы должна появиться, как минимум, еще одна площадка для выгула собак», — сказал Орлов. Сейчас в различных районах Екатеринбурга уже работают площадки для выгула собак, их количество варьируется от одной до девяти в зависимости. В дополнение к этому, горожане активно участвуют в инициативах по обустройству площадок во дворах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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