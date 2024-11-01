В каждом районе Екатеринбурга обустроят новые площадки для собак

В каждом районе Екатеринбурга появится минимум одна новая площадка для выгула собак. С таким поручением мэр Алексей Орлов обратился к руководителям районов города. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.
«На территории города есть определенное количество площадок для животных. Однако эти пространства до сих пор не являются общедоступными. Поэтому в следующем году в каждом районе уральской столицы должна появиться, как минимум, еще одна площадка для выгула собак», — сказал Орлов.
Сейчас в различных районах Екатеринбурга уже работают площадки для выгула собак, их количество варьируется от одной до девяти в зависимости. В дополнение к этому, горожане активно участвуют в инициативах по обустройству площадок во дворах.
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