02 ноября 2024

Пермяки встречают первый снег и лепят снеговиков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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К уборке пермских улиц привлечено 60 единиц техники
К уборке пермских улиц привлечено 60 единиц техники Фото:

Жители Пермского края начали делиться фотографиями первого снега и лепить снеговиков. Об этом они рассказывают в социальных сетях.

«Первый снеговик сезона в Полазне. Сезон открыт!» — пишут пермяки в группе соцсети «ВКонтакте» «Пермь» и делятся фотографиями своих снеговиков.

Фото с первым снегом публикуют и жители других городов. Зиму встречают в Губахе, Гремячинске, Куеде и других городах Пермского края.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми к вечеру 3 ноября высота снежного покрова составит 5,33 сантиметра. Глава города Эдуард Соснин рассказал, что к уборке улиц уже привлечено 60 единиц спецтехники.

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Жители Пермского края начали делиться фотографиями первого снега и лепить снеговиков. Об этом они рассказывают в социальных сетях. «Первый снеговик сезона в Полазне. Сезон открыт!» — пишут пермяки в группе соцсети «ВКонтакте» «Пермь» и делятся фотографиями своих снеговиков. Фото с первым снегом публикуют и жители других городов. Зиму встречают в Губахе, Гремячинске, Куеде и других городах Пермского края. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми к вечеру 3 ноября высота снежного покрова составит 5,33 сантиметра. Глава города Эдуард Соснин рассказал, что к уборке улиц уже привлечено 60 единиц спецтехники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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