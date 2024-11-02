Жители Пермского края начали делиться фотографиями первого снега и лепить снеговиков. Об этом они рассказывают в социальных сетях.
«Первый снеговик сезона в Полазне. Сезон открыт!» — пишут пермяки в группе соцсети «ВКонтакте» «Пермь» и делятся фотографиями своих снеговиков.
Фото с первым снегом публикуют и жители других городов. Зиму встречают в Губахе, Гремячинске, Куеде и других городах Пермского края.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми к вечеру 3 ноября высота снежного покрова составит 5,33 сантиметра. Глава города Эдуард Соснин рассказал, что к уборке улиц уже привлечено 60 единиц спецтехники.
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