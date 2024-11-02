Мэр Перми Соснин дал оценку готовности к снегопаду дорожных служб. Видео

Мэр Перми Соснин: дорожные службы справились с первым снегопадом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорожники сумели вовремя среагировать на изменившиеся погодные условия, заявил Эдуард Соснин
Дорожники сумели вовремя среагировать на изменившиеся погодные условия, заявил Эдуард Соснин Фото:

В Перми дорожники справились с первым большим снегопадом. К уборке улиц уже привлечено 60 единиц спецтехники, рассказал глава города Эдуард Соснин.

«Сегодня (2 ноября — прим. URA.RU) в Перми прошел первый снегопад. Мы встречаем предстоящую зиму в полной готовности. Ночью более 40 единиц техники, включая 25 комбинированных дорожных машин, вышли на уборку улиц. Днем общее количество было увеличено до 60», — написал Эдуард Соснин в своем telegram-канале.

Ранее пермяков предупредили, на Пермский край надвигается сильная гроза. Пермь оказалась в центре циклона «Мартина». По прогнозу Пермского ЦГМС, обильные снегопады ожидаются 2 и 3 ноября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми дорожники справились с первым большим снегопадом. К уборке улиц уже привлечено 60 единиц спецтехники, рассказал глава города Эдуард Соснин. «Сегодня (2 ноября — прим. URA.RU) в Перми прошел первый снегопад. Мы встречаем предстоящую зиму в полной готовности. Ночью более 40 единиц техники, включая 25 комбинированных дорожных машин, вышли на уборку улиц. Днем общее количество было увеличено до 60», — написал Эдуард Соснин в своем telegram-канале. Ранее пермяков предупредили, на Пермский край надвигается сильная гроза. Пермь оказалась в центре циклона «Мартина». По прогнозу Пермского ЦГМС, обильные снегопады ожидаются 2 и 3 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...