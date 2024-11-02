В Перми дорожники справились с первым большим снегопадом. К уборке улиц уже привлечено 60 единиц спецтехники, рассказал глава города Эдуард Соснин.
«Сегодня (2 ноября — прим. URA.RU) в Перми прошел первый снегопад. Мы встречаем предстоящую зиму в полной готовности. Ночью более 40 единиц техники, включая 25 комбинированных дорожных машин, вышли на уборку улиц. Днем общее количество было увеличено до 60», — написал Эдуард Соснин в своем telegram-канале.
Ранее пермяков предупредили, на Пермский край надвигается сильная гроза. Пермь оказалась в центре циклона «Мартина». По прогнозу Пермского ЦГМС, обильные снегопады ожидаются 2 и 3 ноября.
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