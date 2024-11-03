Боец из ХМАО рассказал, как подбил американский танк Abrams

Военнослужащий из Нягани (ХМАО) с позывным «Рассвет» признался, что даже не сразу понял, что уничтожил первый американский танк Abrams. По его словам, перед ним стояли другие цели и более важные задачи, поэтому приходилось задумываться о другом. Этим он поделился на федеральном просветительском марафоне, проходящем в Ханты-Мансийске, «Знание.Первые».
«Ну, танк и танк. Просто тот день был очень насыщенный, шли активные действия в сторону населенного пункта, поэтому танк убрали, а после него было еще много-много работы, поэтому мы его проскочили и не зацикливались… Там немного другие приоритеты: если бы он проехал еще хотя бы 700 метров, то он бы в плотную подъехал к нашим штурмовым отрядам», — рассказал «Рассвет».
Он добавил, что бойцы вообще не всегда понимают, какая техника перед ними — ее не всегда даже видно. Поэтому узнал, что за танк был выведен из строя, военнослужащий гораздо позже и тогда удивился и порадовался. О награде в 10 миллионов за подбитый Abrams боец даже не догадывался и, соответственно, не «охотился» специально за ним.
Первый уничтоженный американский танк Abrams был подбит двумя дронами. Один беспилотник его остановил, а второй ликвидировал. В выведении этой техники из строя участвовал боец из Нягани с позывным «Рассвет».
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