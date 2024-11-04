Житель ХМАО получил тюремный срок за обман пенсионерки на 200 тысяч рублей

Лангепасский городской суд назначил наказание жителю Нижневартовска (ХМАО), который обманул пенсионерку из Лангепаса на 200 тысяч рублей. За мошенничество он получил четыре года заключения в колонии строгого режима, сообщила прокуратура ХМАО.
«Лангепасский городской суд вынес приговор в отношении ранее судимого жителя г. Нижневартовска: он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину). Суд, учитывая наличие судимости за совершение других преступлений, назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — указано в публикации окружной прокуратуры.
Вартовчанин позвонил пенсионерке на стационарный абонентский номер и сказал, что ее родственник попал в ДТП. Обманом он выманил у женщины больше 200 тысяч рублей, убедив, что эта сумма поможет ее близкому человеку избежать привлечения к уголовной ответственности.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО полицейские задержали курьеров, которые помогали мошенникам украсть деньги у пенсионеров. В общей сумме ущерб составил свыше 1,4 миллиона рублей.
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