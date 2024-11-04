04 ноября 2024

Житель ХМАО получил тюремный срок за обман пенсионерки на 200 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Нижневартовска получил четыре года тюрьмы за обман пенсионерки
Житель Нижневартовска получил четыре года тюрьмы за обман пенсионерки Фото:

Лангепасский городской суд назначил наказание жителю Нижневартовска (ХМАО), который обманул пенсионерку из Лангепаса на 200 тысяч рублей. За мошенничество он получил четыре года заключения в колонии строгого режима, сообщила прокуратура ХМАО.

«Лангепасский городской суд вынес приговор в отношении ранее судимого жителя г. Нижневартовска: он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину). Суд, учитывая наличие судимости за совершение других преступлений, назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — указано в публикации окружной прокуратуры.

Вартовчанин позвонил пенсионерке на стационарный абонентский номер и сказал, что ее родственник попал в ДТП. Обманом он выманил у женщины больше 200 тысяч рублей, убедив, что эта сумма поможет ее близкому человеку избежать привлечения к уголовной ответственности.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО полицейские задержали курьеров, которые помогали мошенникам украсть деньги у пенсионеров. В общей сумме ущерб составил свыше 1,4 миллиона рублей.

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Лангепасский городской суд назначил наказание жителю Нижневартовска (ХМАО), который обманул пенсионерку из Лангепаса на 200 тысяч рублей. За мошенничество он получил четыре года заключения в колонии строгого режима, сообщила прокуратура ХМАО. «Лангепасский городской суд вынес приговор в отношении ранее судимого жителя г. Нижневартовска: он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину). Суд, учитывая наличие судимости за совершение других преступлений, назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — указано в публикации окружной прокуратуры. Вартовчанин позвонил пенсионерке на стационарный абонентский номер и сказал, что ее родственник попал в ДТП. Обманом он выманил у женщины больше 200 тысяч рублей, убедив, что эта сумма поможет ее близкому человеку избежать привлечения к уголовной ответственности. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО полицейские задержали курьеров, которые помогали мошенникам украсть деньги у пенсионеров. В общей сумме ущерб составил свыше 1,4 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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