В Екатеринбурге презервативы прячут от воров в огромные боксы. Фото

В Екатеринбурге презервативы и лубриканты упаковали в боксы-антикражи

06 ноября 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

В антикражи поместили как дешевые, так и дорогие контрацептивы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге упаковки презервативов и флаконы с гелем-смазкой закрыли в пластмассовые футляры-антикражи. Целый стеллаж «спрятанных» средств контрацепции заметила читательница URA.RU. «Была в „Магнит Косметике“ сегодня и увидела, что презервативы и смазки попрятали в боксы», — поделилась девушка. На снимках видно, что в антикражи поместили как маленькие упаковки презервативов стоимостью 79 рублей, так и большие упаковки известных марок, цены на которые составляют 265-1079 рублей. По данным сервиса, который собирает и анализирует актуальные данные о покупках и ценах, стоимость презервативов в период с 29 октября по 5 ноября упала на 6,4%. К началу ноября средняя цена на средства контрацепции составила 343,79 рублей. Ранее в одном из магазинов Екатеринбурга от краж защитили банки со смесями для детского питания. Тогда датчики были размещены на тех смесях, которые стоили дороже одной тысячи рублей. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге упаковки презервативов и флаконы с гелем-смазкой закрыли в пластмассовые футляры-антикражи. Целый стеллаж «спрятанных» средств контрацепции заметила читательница URA.RU. «Была в „Магнит Косметике“ сегодня и увидела, что презервативы и смазки попрятали в боксы», — поделилась девушка. На снимках видно, что в антикражи поместили как маленькие упаковки презервативов стоимостью 79 рублей, так и большие упаковки известных марок, цены на которые составляют 265-1079 рублей. По данным сервиса, который собирает и анализирует актуальные данные о покупках и ценах, стоимость презервативов в период с 29 октября по 5 ноября упала на 6,4%. К началу ноября средняя цена на средства контрацепции составила 343,79 рублей. Ранее в одном из магазинов Екатеринбурга от краж защитили банки со смесями для детского питания. Тогда датчики были размещены на тех смесях, которые стоили дороже одной тысячи рублей.