В Екатеринбурге презервативы прячут от воров в огромные боксы. Фото

В Екатеринбурге презервативы и лубриканты упаковали в боксы-антикражи
© Служба новостей «URA.RU»
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Продажа противовирусных препаратов и медицинских масок в аптеке. Челябинск, аптека, лекарства, презервативы
В антикражи поместили как дешевые, так и дорогие контрацептивы Фото:

В Екатеринбурге упаковки презервативов и флаконы с гелем-смазкой закрыли в пластмассовые футляры-антикражи. Целый стеллаж «спрятанных» средств контрацепции заметила читательница URA.RU.

«Была в „Магнит Косметике“ сегодня и увидела, что презервативы и смазки попрятали в боксы», — поделилась девушка. На снимках видно, что в антикражи поместили как маленькие упаковки презервативов стоимостью 79 рублей, так и большие упаковки известных марок, цены на которые составляют 265-1079 рублей.

По данным сервиса, который собирает и анализирует актуальные данные о покупках и ценах, стоимость презервативов в период с 29 октября по 5 ноября упала на 6,4%. К началу ноября средняя цена на средства контрацепции составила 343,79 рублей.

Ранее в одном из магазинов Екатеринбурга от краж защитили банки со смесями для детского питания. Тогда датчики были размещены на тех смесях, которые стоили дороже одной тысячи рублей.

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В Екатеринбурге упаковки презервативов и флаконы с гелем-смазкой закрыли в пластмассовые футляры-антикражи. Целый стеллаж «спрятанных» средств контрацепции заметила читательница URA.RU. «Была в „Магнит Косметике“ сегодня и увидела, что презервативы и смазки попрятали в боксы», — поделилась девушка. На снимках видно, что в антикражи поместили как маленькие упаковки презервативов стоимостью 79 рублей, так и большие упаковки известных марок, цены на которые составляют 265-1079 рублей. По данным сервиса, который собирает и анализирует актуальные данные о покупках и ценах, стоимость презервативов в период с 29 октября по 5 ноября упала на 6,4%. К началу ноября средняя цена на средства контрацепции составила 343,79 рублей. Ранее в одном из магазинов Екатеринбурга от краж защитили банки со смесями для детского питания. Тогда датчики были размещены на тех смесях, которые стоили дороже одной тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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