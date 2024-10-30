В Екатеринбурге детские смеси начали прятать от воров. Фото

В Екатеринбурге упаковки с детскими смесями начали закрывать в сетки-антикражи
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Цены в магазинах «Лента» и «Метрополис» на 15 марта. Курган, детское питание, nan, смесь для кормления
В октябре стоимость килограмма смеси повысилась на 0,3% Фото:

В Екатеринбурге упаковки с сухими молочными смесями для кормления детей начали закрывать в сетки-антикражи. Читатель URA.RU заметил, что к этой мере прибегли в одном из магазинов города.

«Эти смеси всегда дорогими были. А сейчас их еще и „упаковывать“ так стали», — отметила посетительница. Девушка работает в одном из сервисов по сбору заказов из магазинов и заметила, что датчики размещают на тех смесях, которые стоят дороже одной тысячи рублей. А коробки за 600 рублей, например, стоят без «защиты».

По данным Свердловскстата, в октябре стоимость смесей повысилась на 0,3%за килограмм. При этом на снимках можно увидеть, что 900 граммов смеси Nutrilon стоит 1,9 тысяч рублей со скидочной картой. А без нее стоимость составит свыше двух тысяч. Некоторые другие упаковки стоят 3099 рублей, 1049 рублей и 1639 рублей.

Ранее в таких же сетках-антикражах был найден твердый сыр. А мягкий сыр бри был закрыт в пластиковый прозрачный бокс.

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В Екатеринбурге упаковки с сухими молочными смесями для кормления детей начали закрывать в сетки-антикражи. Читатель URA.RU заметил, что к этой мере прибегли в одном из магазинов города. «Эти смеси всегда дорогими были. А сейчас их еще и „упаковывать“ так стали», — отметила посетительница. Девушка работает в одном из сервисов по сбору заказов из магазинов и заметила, что датчики размещают на тех смесях, которые стоят дороже одной тысячи рублей. А коробки за 600 рублей, например, стоят без «защиты». По данным Свердловскстата, в октябре стоимость смесей повысилась на 0,3%за килограмм. При этом на снимках можно увидеть, что 900 граммов смеси Nutrilon стоит 1,9 тысяч рублей со скидочной картой. А без нее стоимость составит свыше двух тысяч. Некоторые другие упаковки стоят 3099 рублей, 1049 рублей и 1639 рублей. Ранее в таких же сетках-антикражах был найден твердый сыр. А мягкий сыр бри был закрыт в пластиковый прозрачный бокс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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