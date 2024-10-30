В Екатеринбурге детские смеси начали прятать от воров. Фото

В Екатеринбурге упаковки с детскими смесями начали закрывать в сетки-антикражи

30 октября 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

В октябре стоимость килограмма смеси повысилась на 0,3% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге упаковки с сухими молочными смесями для кормления детей начали закрывать в сетки-антикражи. Читатель URA.RU заметил, что к этой мере прибегли в одном из магазинов города. «Эти смеси всегда дорогими были. А сейчас их еще и „упаковывать“ так стали», — отметила посетительница. Девушка работает в одном из сервисов по сбору заказов из магазинов и заметила, что датчики размещают на тех смесях, которые стоят дороже одной тысячи рублей. А коробки за 600 рублей, например, стоят без «защиты». По данным Свердловскстата, в октябре стоимость смесей повысилась на 0,3%за килограмм. При этом на снимках можно увидеть, что 900 граммов смеси Nutrilon стоит 1,9 тысяч рублей со скидочной картой. А без нее стоимость составит свыше двух тысяч. Некоторые другие упаковки стоят 3099 рублей, 1049 рублей и 1639 рублей. Ранее в таких же сетках-антикражах был найден твердый сыр. А мягкий сыр бри был закрыт в пластиковый прозрачный бокс. Читатель URA.RU Читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге упаковки с сухими молочными смесями для кормления детей начали закрывать в сетки-антикражи. Читатель URA.RU заметил, что к этой мере прибегли в одном из магазинов города. «Эти смеси всегда дорогими были. А сейчас их еще и „упаковывать“ так стали», — отметила посетительница. Девушка работает в одном из сервисов по сбору заказов из магазинов и заметила, что датчики размещают на тех смесях, которые стоят дороже одной тысячи рублей. А коробки за 600 рублей, например, стоят без «защиты». По данным Свердловскстата, в октябре стоимость смесей повысилась на 0,3%за килограмм. При этом на снимках можно увидеть, что 900 граммов смеси Nutrilon стоит 1,9 тысяч рублей со скидочной картой. А без нее стоимость составит свыше двух тысяч. Некоторые другие упаковки стоят 3099 рублей, 1049 рублей и 1639 рублей. Ранее в таких же сетках-антикражах был найден твердый сыр. А мягкий сыр бри был закрыт в пластиковый прозрачный бокс.