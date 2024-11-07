Российские войска продвигаются к Купянску: главное об СВО к вечеру 7 ноября

Российские войска продвигаются в направлении Купянска, занимая стратегически важные позиции в Харьковской области. Данная операция помогла в укреплении позиций ВС РФ на данном направлении работы. Кроме того, военные в Курской области сбросили на ВСУ трехтонную авиабомбу ФАБ-3000. Главное об СВО к вечеру 7 ноября — в материале URA.RU.
Продвижение ВС РФ в Купянске
Российские военные наращивают свое присутствие в районе Купянска в Харьковской области. По информации главы российской администрации региона Виталия Ганчева, ВС РФ успешно контролируют логистические маршруты, что позволяет им сохранять инициативу на поле боя. Он подчеркнул, что стратегическое положение российских войск позволяет эффективно противодействовать украинским силам. По его словам, всего несколько километров отделяют российские войска от пригорода Купянска.
Российские военные применили авиабомбу ФАБ-3000
Telegram-канал «Два майора» опубликовал видео, на котором запечатлен момент сброса трехтонной авиабомбы ФАБ-3000 на позиции ВСУ в Курской области. На кадрах виден момент падения бомбы и последующий взрыв. Как передают авторы поста, ФАБ-3000 была применена в районе села Черкасское Поречное Суджанского района. Они отметили, что взрывная волна от удара оказывает сильное психологическое давление на противника.
Освобождение населенного пункта в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» успешно освободили населенный пункт Кременная Балка, расположенный в ДНР. В ходе наступательных операций российские войска не только улучшили свое тактическое положение, но и заняли более выгодные рубежи. Кроме того, были успешно отражены 21 контратака ВСУ. В Минобороны РФ отмечают, что потери украинских войск составили до 1790 военнослужащих.
В рамках операций была уничтожена значительная часть военной техники противника, включая бронетранспортер Viking шведского производства, семь бронемашин, в том числе HMMWV из США и три «Казак». Также были уничтожены самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», пять артиллерийских орудий Д-30, три орудия М119 производства США и противотанковая пушка «Рапира».
Ситуация на фронте не в пользу Киева
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу выразил мнение, что попытки использовать Украину как инструмент для стратегического поражения России, не увенчались успехом. По его словам, текущая ситуация на фронте складывается не в пользу Киева. Шойгу утверждает, что Запад стоит перед сложным выбором: продолжать поддерживать Украину финансово, что приводит к дальнейшим жертвам среди населения, или признать реальное положение вещей и начать переговоры.
Шойгу прокомментировал действия украинской стороны, называя Киев «управляемым извне опасным террористом», который, в отличие от типичных террористических группировок, обладает собственной промышленной базой. Он упомянул о попытках ВСУ захватить Курскую АЭС и регулярных ударах по Запорожской АЭС.
Российская армия уничтожила украинскую САУ «Богдана»
В приграничной зоне Курской области российские военнослужащие успешно уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Богдана», принадлежащую ВСУ. Данную операцию осуществили с использованием барражирующего боеприпаса «Ланцет». По информации Министерства обороны РФ, артиллерийская установка была выявлена средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север».
«Суперкам» группировки войск «Запад» выявил командный пункт ВСУ
В ходе недавних операций воздушной разведки, проведенных с использованием БПЛА «Суперкам» от группировки войск «Запад», был выявлен командный пункт ВСУ. В результате оперативного реагирования, с использованием самоходной артиллерийской установки «Мста-С », цель была точно поражена, передает Пятый канал.
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